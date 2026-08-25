Người quyền lực của Hollywood ra sách, sao 'Breaking Bad' góp giọng

Ông Ari Emanuel - người đại diện đứng sau thành công của nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood - ra mắt hồi ký; Bob Odenkirk - ngôi sao của "Breaking Bad" - thu âm cho audiobook.

Ông Ari Emanuel là một trong những người đại diện nghệ sĩ (agent) và doanh nhân quyền lực làng giải trí Mỹ. Với tính cách quyết liệt, phong cách đàm phán "nảy lửa", ông sở hữu 2 tập đoàn về giải trí - thể thao, người tạo ra nhiều thương vụ sáp nhập đình đám, đứng sau thành công của hàng loạt ngôi sao hạng A như Martin Scorsese, Oprah Winfrey, Billie Eilish, Ben Affleck, Mark Wahlberg, Denzel Washington...

Ông sắp ra mắt cuốn hồi ký có tên Roll the Calls (tạm dịch: Cuộc gọi đổi đời). Tác phẩm sẽ do Random House Audio phát hành, mang đến cái nhìn toàn diện về sự nghiệp lẫy lừng của Emanuel với các ngôi sao Hollywood. Tác phẩm cũng hé lộ nhiều câu chuyện riêng của ông như cuộc hôn nhân tan vỡ, hành trình làm cha, hành trình tìm lại tình yêu,...

"40 năm làm nghề đại diện nghệ sĩ, tôi đã đưa ra rất nhiều lời khuyên, nhưng câu nói 'khác biệt chính là lợi thế' luôn đúng với tất cả chúng ta", Emanuel chia sẻ về cuốn sách.

Bản audiobook của Roll the Calls được thu âm bởi ông Bob Odenkirk. Ảnh: The People.

Một điểm khác khiến cuốn sách được công chúng chú ý là bản audiobook được thu âm bởi ông Bob Odenkirk - ngôi sao của Breaking Bad, Better Call Saul. Ông Bob Odenkirk là người có hơn 30 năm làm việc cùng ông Ari Emanuel.

"Ari vừa là người đại diện, vừa là bạn của tôi từ thời làm phim Mr. Show. Ông ấy lúc nào cũng 'quái quái', nhưng chỉ đến khi thu âm xong cuốn sách của ông ấy, tôi mới hiểu rõ điều đó. Cuốn sách cho ta thấy rằng bạn phải có một chút 'máu điên' thì mới sống sót được trong thế giới hỗn loạn này", nam diễn viên nhận định.

Trong đoạn video ghi cảnh hậu trường phòng thu, ông Odenkirk nói với ông Emanuel: "Anh đã sống một cuộc đời quá phong phú!".

Bản thân Odenkirk cũng là tác giả của nhiều cuốn sách. Năm 2022, ông xuất bản hồi ký Comedy Comedy Comedy Drama, kể lại những vai diễn đời mình trong Better Call Saul hay Breaking Bad.

Theo ghi nhận từ In Touch, ông Emanuel đã thông báo mở đặt trước Roll the Calls từ ngày 22/8. Cuốn hồi ký nhanh chóng nhận được sự chú ý từ nhiều tên tuổi nổi tiếng như Spencer Pratt hay Elon Musk. Sách dự kiến phát hành vào ngày 22/9.