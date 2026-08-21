Hội tụ sách nói và podcast trong ngành công nghiệp âm thanh

Sự giao thoa giữa sách nói và podcast đang thay đổi diện mạo của ngành công nghiệp âm thanh.

Tờ Forbes dẫn một cuộc khảo sát do Edison Research và Triton Digital thực hiện gần đây cho biết, một nửa số người Mỹ từng nghe cả podcast lẫn sách nói.

Một thông tin đáng chú ý hơn nữa từ Hiệp hội Nhà xuất bản Sách nói Mỹ cũng cho thấy có sự trùng lặp về đối tượng khán giả giữa podcast và sách nói. Khoảng 55% người nghe sách nói cũng từng nghe podcast.

Việc kết hợp giữa sách nói và podcast góp phần thay đổi diện mạo của ngành công nghiệp âm thanh. Ảnh minh hoạ: Evening Standard.

Điểm chung của sách nói và podcast

Trong lĩnh vực xuất bản, sách nói là mảng có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất. Còn trong ngành âm thanh nói chung, sự phát triển của podcast đang diễn ra song song với đà suy giảm của phát thanh truyền thống.

Theo Forbes, cả hai loại hình này có khá nhiều điểm chung. Thứ nhất, sách nói và podcast đều chủ yếu là hình thức truyền tải nội dung bằng âm thanh. Thứ hai, chúng đều đang rất thành công trong việc thu hút thính giả cũng như tạo ra doanh thu lớn.

Theo số liệu gần đây của Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, doanh thu từ sách nói kỹ thuật số và sách điện tử chiếm 21,5% tổng doanh thu thương mại năm 2025, tăng nhẹ so với 21,4% của năm trước.

Trong khi đó, báo cáo Global Podcast Economy của Owl & Co cũng cho biết nền kinh tế podcast toàn cầu đã tạo ra doanh thu 9,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng 23% so với năm trước.

Làn sóng kết nối podcast và sách nói

Trước tiềm năng như vậy, không khó hiểu khi các nền tảng âm thanh đang tăng cường kết nối giữa hai loại hình này.

Publishers Weekly hồi cuối tháng 6 đưa tin về sự hợp tác của Podium Entertainment, nhà xuất bản nội dung âm thanh có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ với mạng lưới podcast Realm để chuyển thể 35 loạt podcast hư cấu (vốn được phát hành theo từng kỳ) thành sách nói. Danh mục tác phẩm của họ rất đa dạng, từ lãng mạn đương đại, khoa học viễn tưởng, kinh dị, giật gân, kỳ ảo, hài hước và phiêu lưu.

Tại Anh, Noiser, một trong những nhà sản xuất podcast độc lập hàng đầu, tuyên bố mở rộng sang mảng chuyển thể văn học. Họ đang mở rộng nhiều dự án văn học kinh điển, ví dụ như đầu sách Sherlock Holmes Short Stories với giọng đọc của Hugh Bonneville, Kiêu hãnh và Định kiến do Dame Julie Andrews đọc và Truyện ma của Charles Dickens do Sir David Suchet đọc.

Điều thú vị là Noiser cũng sẽ cung cấp các bản chuyển thể sách nói này trên những nền tảng podcast lớn.

Trong thông cáo báo chí về sự kiện này, Pascal Hughes, CEO của Noiser, chia sẻ: "Năm qua, Noiser đã chuyển mình từ một nhà sản xuất podcast về lịch sử thành điểm đến cho nội dung kể chuyện bằng âm thanh chất lượng cao.

Việc thính giả đón nhận nồng nhiệt các bản chuyển thể Sherlock Holmes và Jane Austen của chúng tôi, bên cạnh những chương trình lịch sử như Short History Of…, cho thấy nhu cầu thực sự đối với nghệ thuật kể chuyện được đầu tư công phu, bất kể định dạng nào.

Nếu có thể giúp ai đó lần đầu tiên thưởng thức Jane Austen hay Sherlock Holmes thông qua âm thanh, đó chính là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra và đang thực hiện thành công".

Sức mạnh AI và tiềm năng hội tụ trong ngành công nghiệp âm thanh

Trang Good E-Reader đánh giá về sự hội tụ giữa sách nói và podcast rằng: “Các tác phẩm văn học và sách phi hư cấu ngày càng được chia nhỏ thành nhiều phần và phát hành qua các kênh podcast tiêu chuẩn thay vì dưới dạng tệp tin khổng lồ duy nhất".

Spotify đang nổi lên trong ngành công nghiệp âm thanh. Ảnh: Spotify.

Các nhà xuất bản cũng đang thử nghiệm phát hành sách nói theo từng phần nối tiếp có kèm quảng cáo, tương tự cách phát hành podcast hàng tuần.

Các mạng lưới nội dung cũng đang phân phối bản chuyển thể từng phần văn học kinh điển trực tiếp lên ứng dụng Spotify và Apple Podcasts nhằm giảm bớt những khó khăn của việc chuyển thể trọn vẹn một tác phẩm.

Ngoài ra, AI cũng đang cho thấy sức ảnh hưởng trong lĩnh vực podcast và sách nói. Hiện nay, giọng đọc AI bắt đầu xuất hiện trong sách nói và có bằng chứng cho thấy khán giả không hoàn toàn phản đối sự đổi mới này.

Còn trong lĩnh vực podcast, ước tính 25% các kênh podcast mới được tạo ra có nội dung hoặc giọng đọc do trí AI thực hiện. Dữ liệu theo dõi từ các nền tảng như Podcast Index cho thấy nội dung do AI tạo ra tăng vọt, chiếm hơn một phần ba tổng số tập podcast mới ra mắt.

Theo Twin Flames Studios, hiện có hơn 40.000 đầu sách được AI đọc trên các nền tảng lớn như Audible.

Dù vậy, đến nay, các nhà làm podcast vẫn chưa chuyển đổi định dạng những tập của họ thành sách nói, mặc dù đây là hướng đi khả thi và mang lại lợi nhuận.

Ví dụ, các podcast về lịch sử như History Extra, Tracing The Path, Byte-Sized Biographies, Short History và A History Of Rock Music In 500 Songs đều có thể trở thành những cuốn sách nói lý tưởng nếu mỗi mùa phát sóng được đóng gói thành một cuốn sách nói hoàn chỉnh.