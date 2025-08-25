Người phụ nữ rơi từ cầu Bính xuống sông Cấm

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đang tuần tra trên sông Cấm, tổ CSGT đường thủy Hải Phòng phát hiện người phụ nữ rơi từ trên cầu Bính xuống sông, lập tức tiếp cận, kịp thời cứu vớt người này lên bờ an toàn.

Khoảng 14h17 ngày 25/8, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT đường thủy Máy Chỉ - Phòng CSGT Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Cấm, khu vực cầu Bính (Hải Phòng).

Nhay cau Hai Phong anh 1

Lực lượng CSGT Hải Phòng đưa chị T.T.X vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện một phụ nữ bất ngờ rơi từ trên cầu Bính xuống sông Cấm. Người này chới với giữa dòng nước đang dâng cao, chảy xiết.

Ngay lập tức, tổ cảnh sát điều khiển phương tiện thủy tiếp cận vị trí, kịp thời vớt nạn nhân lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu. Đồng thời, thông báo tới người thân nạn nhân.

Bước đầu, cảnh sát xác định nạn nhân là chị T.T.X (SN 1986, ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng). Sau vài giờ cấp cứu, chị T.T.X đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Chiều 25/8, tại Hải Phòng mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5. Thời điểm này, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến vùng biển, cửa sông và nhiều con sông tại Hải Phòng nước dâng cao.

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

Bao so 5 giam cap hinh anh

Bão số 5 giảm cấp

1 giờ trước 21:40 25/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Do ảnh hưởng của bão, từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

