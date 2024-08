Người phụ nữ quyền lực bậc nhất nước Mỹ

Ở tuổi 84, bà Pelosi vẫn duy trì vị thế quyền lực hàng đầu đảng Dân chủ, khi bà có ảnh hưởng tới hàng loạt sự kiện chính trị lớn suốt mấy tuần qua tại Mỹ.

Nếu ai đó không có sự ủng hộ của bà Nancy Pelosi, thì người này nên dọn bàn làm việc dần là vừa.

Guardian nhận định giữa hỗn loạn và bất ổn trong vài tuần qua, một luật lệ vẫn không thay đổi trong nền chính trị Mỹ: Bà Pelosi vẫn có khả năng chi phối đặc biệt và có quyền lực tạo dựng hoặc phá vỡ sự nghiệp của bất cứ ai, kể cả với các tổng thống Mỹ.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã và đang nỗ lực vượt bậc để tái thiết cuộc đua vào Nhà Trắng, thổi luồng sinh khí mới vào đảng Dân chủ và khiến đảng Cộng hòa của ông Donald Trump rơi vào lao đao.

Vị chính trị gia "thành thạo thực thi quyền lực"

Trước đó, bà Pelosi công khai ủng hộ Tổng thống Joe Biden tái tranh cử. Sau khi ông bỏ cuộc và ủng hộ bà Kamala Harris, bà Pelosi một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng khi ông Tim Walz được chọn làm ứng viên phó tổng thống.

Nếu ông Biden, một người bạn 40 năm của bà Pelosi, không vui vì bị thất thế, thì cựu chủ tịch Hạ viện có thể trích dẫn một câu trong tác phẩm kinh điển Bố già: “Đây không phải là chuyện cá nhân, chỉ là công việc thôi”. Bà luôn khẳng định ưu tiên số một là đảm bảo ông Donald Trump không bao giờ quay lại Nhà Trắng.

“Tôi cho rằng Tổng thống Biden sẽ không rút lui nếu không có tác động từ bà Nancy Pelosi”, Susan Page - tác giả của "Madam Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power" - cho biết. "Ông ấy đã nói rõ mình không muốn làm vậy. Trên thực tế, ông ấy còn tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua”.

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình Morning Joe của kênh MSNBC, bà nói: “Tổng thống là người quyết định có tranh cử hay không. Chúng tôi đều khuyến khích ông ấy đưa ra quyết định đó, vì thời gian không còn nhiều nữa”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với New Yorker, bà lại tuyên bố thẳng thắn: “Tôi chưa bao giờ thực sự ấn tượng với chiến dịch chính trị của ông ấy. Họ từng giành được Nhà Trắng. Điều này thật tuyệt. Nhưng tôi lo ngại những bước đi quan trọng (để đạt mục tiêu này) đang không được thực hiện và chúng tôi cần phải hành động để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng hướng”.

Bà Pelosi được cho là có tác động đáng kể tới quyết định tranh cử của ông Biden. Ảnh: New York Times.

Bà Pelosi cũng bác bỏ thông tin cho rằng bà đã chỉ đạo kế hoạch gây sức ép lên ông Biden. “Tôi chưa bao giờ gọi cho bất cứ ai, nhưng mọi người gọi cho tôi và nói rằng chúng tôi đang đối mặt với thách thức. Vì vậy, chúng tôi phải thay đổi người đứng đầu chiến dịch”, bà nói.

Những cuộc trò chuyện giữa bà Pelosi và ông Biden rất quan trọng, bởi nó không chỉ đánh giá khả năng đảng Dân chủ đánh mất Nhà Trắng mà còn cả Quốc hội.

“Trong số những người tôi từng đưa tin, bà Nancy Pelosi là người tự tin và thành thạo sử dụng quyền lực nhất. Điều này được thể hiện rõ khi bà trực tiếp gọi điện cho ông Biden và thảo luận thẳng thắn về triển vọng chiến thắng của tổng thống”, bà Page, làm việc tại tờ USA Today, nói.

Cuối cùng, ông Biden đã nhượng bộ và tuyên bố rút lui, khiến đảng Dân chủ thở phào. Ông và bà Pelosi đã không nói chuyện với nhau kể từ đó. Khi được hỏi mối quan hệ giữa hai người có thay đổi sau sự việc này không, bà Pelosi đã đáp: “Bạn phải hỏi ông ấy chứ”.

Có thông tin bà Pelosi đã nói chuyện với bà Kamala Harris qua điện thoại, ngay sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử. Bà tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ với phó tổng thống, ca ngợi bà Harris là “niềm tự hào to lớn và sự lạc quan vô hạn về tương lai của đất nước chúng ta”.

Sau đó, đảng Dân chủ nhanh chóng đi vào quỹ đạo, tránh được một cuộc cạnh tranh nội bộ hỗn loạn để giành được đề cử.

Không cần lôi kéo ai vì vốn đã là trung tâm

Tuy nhiên, một số người không đánh giá quá cao tác động của bà Pelosi. Elaine Kamarck - thành viên lâu năm của Ủy ban Quốc gia Dân chủ và cựu quan chức Nhà Trắng - cho rằng bà Pelosi rất quyền lực, nhưng quyết định trong chính trị là kết quả của sự đồng thuận từ nhiều cá nhân và nhóm khác nhau, bao gồm các lãnh đạo đảng, đại biểu, và thành viên Quốc hội.

“Mọi người đang quá chú ý tới vai trò của một cá nhân, trong khi toàn đảng đồng thuận đi đến kết luận này. Chúng tôi không còn thời gian nữa. Thật không thực tế nếu tổ chức một chiến dịch trên toàn quốc để chọn ra ứng viên mới khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử”, bà nói.

Ngoài ra, bà Pelosi không hề che giấu sự ủng hộ nhiệt tình với các cựu thành viên Hạ viện ngồi vào ghế ứng viên phó tổng thống của đảng. Cựu chủ tịch Hạ viện cho rằng đây sẽ là lựa chọn tốt để cân bằng quyền lực, bởi các tổng thống thường có xu hướng nhún nhường ở Thượng viện. Ông Walz là Hạ nghị sĩ từ năm 2007-2019 trước khi trở thành thống đốc Minnesota.

Bà Pelosi công khai ủng hộ cả bà Harris và ông Walz trong chiến dịch lần này. Ảnh: New York Times.

Hồi tháng 9/2023, bà Pelosi tuyên bố sẽ tái tranh cử tại Hạ viện thêm nhiệm kỳ hai năm trong cuộc đua tháng 11 tới. Các sự kiện trong mùa hè đầy biến động của nước Mỹ đã nhấn mạnh vị thế của bà là người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ, dù cho danh hiệu này có thể sắp trao cho bà Harris. Tại sao người phụ nữ 84 tuổi này có thể duy trì quyền lực tốt tới vậy?

“Bà ấy lắng nghe nhiều hơn phát biểu ý kiến. Sự kiện vừa qua đã cho thấy điều này. Bà ấy nghe ý kiến của các thành viên Quốc hội, những người lo lắng về ông Biden. Bà ấy cũng không lôi kéo phe cánh, khi mọi người đều cho rằng bà ấy là trung tâm và gọi điện để nói về chuyện này”, bà Page nhận định.

“Sợ hãi cũng không có trong từ điển của bà ấy. Khi trả lời phỏng vấn, bà ấy rất rắn vì không quan tâm bạn thích hay quan tâm tới điều gì. Bà ấy biết rõ mình muốn gì, và chỉ nói về những gì mình muốn”, bà Page nói thêm.

Vừa qua, bà Pelosi đã trò chuyện với các phóng viên về cuốn sách mới, The Art of Power, My Story as America’s First Woman Speaker of the House. Theo một bài viết trên AP, bà nhiều lần từ chối cung cấp chi tiết các cuộc trò chuyện của mình với ông Biden.

Khi được hỏi liệu tựa sách của bà có cố ý chế giễu cuốn The Art of the Deal của ông Trump không, bà Pelosi trả lời: “Tôi không làm gì liên quan tới ông ấy, ngoại trừ khiến ông ấy ‘ngã ngựa’”.