Người phụ nữ khoét sâu nỗi buồn của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phượng (SN 1996, trú tại xã Quảng Bình, Thanh Hóa) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Diễn biến phiên tòa cho thấy, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Phượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có khả năng tìm người hiến trứng và mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những người đơn thân muốn có con.

Sau khi những người hiến trứng và mang thai không thành công, để tạo sự tin tưởng, bị cáo lên mạng thuê người không quen biết làm giả giấy đăng ký kết hôn giữa người hiến trứng và người có nhu cầu có con, làm giả phiếu xét nghiệm có thai, phiếu siêu âm thai, tải hình ảnh que thử thai 2 vạch gửi cho các bị hại. Tin tưởng những giấy tờ, bằng chứng giả này, các bị hại đã chuyển tiền cho bị cáo.

Lợi dụng khát khao được làm cha mẹ, Phạm Thị Phượng đã dễ dàng lừa đảo.

Cụ thể, tháng 2/2023, bị cáo Phượng lên mạng xã hội Facebook tham gia vào một số hội nhóm "Mang thai hộ", "Tìm người mang thai hộ", "Mang thai hộ và hiến trứng"… nhằm tìm kiếm những gia đình, cá nhân có nhu cầu mang thai hộ và nhờ mang thai hộ.

Từ đó, Phượng nhận tìm người hiến trứng và mang thai hộ cho vợ chồng anh Đậu Khắc Huyên và Nguyễn Thị Cảnh. Ngày 15/2/2023, Phượng gặp vợ chồng anh Huyên, chị Cảnh tại một quán cà phê và hai bên chốt chi phí hiến trứng và mang thai là 800 triệu đồng đối với đơn thai và 860 triệu đồng đối với song thai.

Mặt khác, Phượng tìm Đào Thị Thảo là người có nhu cầu hiến trứng và mang thai kiếm tiền và hứa hẹn trả công 300 triệu đồng. Để đảm bảo thủ tục mang thai thành công, Phượng trao đổi với vợ chồng anh Cảnh sẽ làm 2 hồ sơ.

Hồ sơ thứ nhất, Thảo là người đứng tên trên hồ sơ đi khám, hiến trứng và mang thai, sau đó lấy tinh trùng của anh Huyên để thụ tinh nhân tạo làm phôi thai và chuyển vào người Thảo. Hồ sơ này làm tại một phòng khám chuyên khoa phụ sản ở Hà Nội.

Hồ sơ thứ hai, Phượng tìm Nguyễn Thị Thương đứng tên. Do vợ chồng anh Cảnh không ưng Thương vì thấp và ngoại hình không đẹp, nên Thương chỉ đứng tên hồ sơ đi khám, đổi người khác là người hiến trứng, tạo phôi và trữ đông. Hồ sơ này sẽ làm tại một bệnh viện.

Sau đó, Phượng thuê người làm giả chứng nhận đăng ký kết hôn để đủ điều kiện làm thủ tục hành chính về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Quá trình thực hiện việc mang thai, Thảo đi khám sức khỏe và được bác sĩ thông báo cô không đủ sức khỏe để mang thai bằng phương pháp IVF.

Thảo đã thông báo cho Phượng việc này, nhưng Phượng không thông báo lại cho vợ chồng anh Huyên, chị Cảnh. Trước thời điểm này, vợ chồng anh Huyên đã 2 lần chuyển tiền với tổng số là 300 triệu đồng.

Vì muốn anh Huyên chuyển tiền tiếp, Phượng lên mạng lấy hình ảnh que thử thai 2 vạch, gửi tin nhắn báo cho anh Huyên là Thảo chắc chắn có thai. Do tin tưởng thông tin này, anh Huyên đã chuyển tiền thêm 11 lần với tổng số gần 250 triệu đồng.

Trong quá trình ấy, Phượng nhiều lần báo tin không đúng sự thật như Thảo mang song thai, thai phát triển bình thường. Phượng còn lên mạng thuê người làm giả hình ảnh chụp phiếu siêu âm thai tên Thảo, phiếu kết quả phân tích nhiễm sắc thể, đơn thuốc, ngày dự sinh rồi chụp lại gửi cho vợ chồng anh Huyên.

Bị cáo còn mua sim điện thoại, lập 2 tài khoản giả danh Thảo và người chăm sóc cho Thảo nhắn tin với vợ chồng anh Huyên để họ tin tưởng. Cùng lúc đó, Phượng liên lạc với Thương để cô gái này đi hiến trứng, mang thai và không nói cho vợ chồng anh Cảnh biết. Tuy nhiên, Thương cấy phôi nhưng không thành công.

Ngày 11/9/2023, Phượng báo với vợ chồng anh Huyên là Thảo bị một thai lưu, một thai phát triển chậm nên đã phá thai. Vợ chồng anh Huyên yêu cầu Phượng gửi video xác nhận, nhưng bị cáo tìm mọi lý do không quay và xin tìm người khác để làm lại.

Đến tháng 4/2024, anh Huyên trao đổi với Phương về việc không nhờ mang thai hộ nữa, yêu cầu Phượng trả lại tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo đã sử dụng hơn 250 triệu đồng vào việc cấy phôi, chi phí đi lại ăn uống. Còn lại 280 triệu đồng, Phượng sử dụng hết không còn khả năng hoàn trả.

Với cách thức tương tự, Phạm Thị Phượng còn lừa tiền của 2 cặp vợ chồng khác... Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của 3 cặp vợ chồng muốn có con bằng hình thức mang thai hộ.