Người phụ nữ đẹp nhất thế giới và dàn mỹ nhân trong 'Deadpool 3'

Emma Corrin sinh năm 1995, là nữ diễn viên người Anh. Cô từng đảm nhận nhân vật vương phi Diana trong series The Crown đình đám - vai diễn mang về cho cô giải Quả cầu vàng. Một số dự án có tiếng khác mà cô nàng tham gia như A Murder at the End of the World, My Policeman hay Lady Chatterley's Lover... Ảnh: emmalouiscorrin.