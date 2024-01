Người phụ nữ bị giật chiếc túi đựng hơn 170 triệu đồng

Đang đi xe máy trên tỉnh lộ 359, thuộc xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, chị V. bị đối tượng lạ mặt giật túi xách đựng 175 triệu đồng.

Công an TP Hải Phòng thông tin Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Đức (SN 2000, trú ở xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 171 BLHS.

Theo điều tra, khoảng 11h30 ngày 1/1/2024, chị Trần Thị V. (SN 1984, trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi xe máy trên tỉnh lộ 359, thuộc xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, bất ngờ bị một đối tượng nam giới đi xe máy từ phía sau áp sát, giật chiếc túi xách bên trong có một số đồ dùng cá nhân và số tiền 175 triệu đồng.

Đối tượng Đức.

Gây án xong, đối tượng tăng ga phóng xe bỏ chạy theo hướng xã Trung Hà - thị trấn Núi Đèo. Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với lực lượng Công an xã Trung Hà khẩn trương xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự công an huyện đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật là Nguyễn Hải Đức. Kết hợp với gia đình qua vận động, biết không thể trốn thoát, đối tượng Đức đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận là nhân viên một cơ sở y tế trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Gần đây, do tham gia các trò chơi trên mạng dẫn đến thua lỗ, Đức nảy sinh ý định cướp giật lấy tiền.

Cho đến khi bị bắt, Đức chỉ còn lại gần 30 triệu đồng, phần lớn đã sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.