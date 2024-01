Xác định nhiều đối tượng trong ổ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) phá thành công chuyên án đánh bạc, ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Trạch phát hiện đường dây các đối tượng tổ chức đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch. Các đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc khá tinh vi, chặt chẽ, tận dụng lợi thế mạng xã hội để thực hiện các giao dịch đánh bạc.

Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động đánh bạc của các đối tượng, ngày 6/1, Công an huyện Quảng Trạch đã huy động lực lượng triển khai tiếp cận, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1975, trú ở thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch) đang có hành vi ghi số lô, số đề.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Công an huyện Quảng Trạch, Công an Quảng Bình, khởi tố.

Đến ngày 16/1, Công an huyện Quảng Trạch đã triệu tập gần 20 đối tượng liên quan để kiểm tra, xác minh làm rõ vai trò, hành vi tham gia đánh bạc, qua đó xác định có 6 đối tượng liên quan là các đại lý “chân rết” của đối tượng Nguyễn Thị Hương gồm: Phan Văn Dương (SN 1984); Phan Thị Lan (SN 1973); Phạm Minh Tuấn (SN 1993); Phan Thanh Sơn (SN 1982, cùng trú tại thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, Quảng Trạch), Nguyễn Thị Hồng (SN 1965, trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh), Trần Văn Lực (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch xác định tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng trong ngày bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương là hơn 120 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.