Người phụ nữ bị cướp một tỷ đồng vừa rút từ ngân hàng

Công an tỉnh Vĩnh Phúc công bố hình ảnh nhận dạng 3 nghi phạm cướp số tiền một tỷ đồng khi nạn nhân vừa rút ở ngân hàng.

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm 3 nghi phạm cướp một tỷ đồng của người phụ nữ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Hình ảnh các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin ban đầu, chiều 8/3, một phụ nữ tới ngân hàng ở TP Vĩnh Yên rút một tỷ đồng, toàn bộ có mệnh giá 500.000 đồng. Nạn nhân để trong túi xách rồi lên ô tô về nhà.

Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị 3 thanh niên đi trên hai xe máy áp sát, giật túi xách có một tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Qua xác minh ban đầu, từ trích xuất camera cho thấy, trước đó một thanh niên đeo kính đã tới ngân hàng để tìm kiếm "con mồi", sau đó báo cho hai đồng phạm bên ngoài. Thấy người phụ nữ rút số tiền lớn, chúng bám theo thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Đặc điểm 3 nghi phạm cần truy tìm gồm: hai đối tượng là nam giới đi trên một xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh đậm, BKS: 29X5 - 129.32 (biển giả); kẻ còn lại là nam giới đeo kính gọng đen đi trên xe máy hiệu Honda Wave màu xanh đậm, BKS: 33M6 - 7321 (biển giả).

Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm trên thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692621236 hoặc 0975125335 để phối hợp giải quyết theo quy định.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho người cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.