Hoàn cảnh trái ngược của nhà đầu tư vàng

Cùng đầu tư vàng nhưng người mua vàng miếng SJC đang chịu rủi ro lỗ nặng khi giá mặt hàng này trượt dốc, còn người mua vàng nhẫn vẫn có thể "rung đùi".

Cùng lên đỉnh lịch sử trong những phiên giao dịch vừa qua nhưng đà giảm của giá vàng miếng SJC cao gấp nhiều lần vàng nhẫn 9999. Ảnh: Thế Bằng - Châu Dương.

Trong tháng giao dịch cuối cùng của năm 2023 Dương lịch, nhà đầu tư vàng trong nước đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi chứng kiến giá vàng miếng SJC tăng phi mã từ vùng 73 triệu đồng/lượng lên đỉnh 80,3 triệu đồng, rồi trượt về vùng 74 triệu/lượng.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC đang được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 73 - 76 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng lên đỉnh nhưng vàng miếng SJC lại trượt dài

Nếu so với đỉnh 80,3 triệu đồng/lượng (bán) phiên 26/12, giá mặt hàng này đã giảm tới 4,3 triệu/lượng. Đà giảm cộng với việc SJC nới rộng chênh lệch giá mua - bán lên tới 3 triệu đồng khiến nhà đầu tư lỡ đủ đỉnh hôm trước nay đã lỗ tới 7,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng 9%.

Nếu tính từ đầu tháng 12 đến nay, người mua vàng miếng SJC từng có khoản lãi 5,5 triệu đồng (7,5%) khi giá đạt đỉnh 80,3 triệu/lượng phiên 26/12, thì đến nay lại phải chịu khoản lỗ 1 triệu đồng/lượng.

Cùng rót tiền vào vàng, cùng ghi nhận xu hướng giảm giá sau khi đạt đỉnh lịch sử, nhưng những nhà đầu tư vàng nhẫn 9999 vẫn có thể "rung đùi" giai đoạn này.

Theo đó, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh 64,2 triệu đồng/lượng hôm qua. Hiện tại, giá vàng nhẫn SJC 99,99% đã giảm về vùng 62,2 - 63,25 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 950.000 đồng.

Tại các doanh nghiệp vàng lớn khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... giá vàng nhẫn hiện phổ biến giao dịch trong khoảng 62,2 - 63,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm trên dưới 1 triệu đồng so với hôm qua.

CÙNG LÊN ĐỈNH NHƯNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI TRƯỢT DÀI Nguồn: SJC; Tổng hợp. Nhãn 14/12

15

16

17/12 18

19

20

21

22

23

24/12 25

26

27

28

29

Vàng nhẫn (mua) Triệu đồng/lượng 59.9 60.55 60.6 60.9 60.75 60.75 60.75 60.85 60.85 60.95 60.95 60.95 60.95 60.95 60.95 61.8 61.8 61.8 61.9 61.9 61.95 62.05 62.15 62.6 62.75 62.8 62.95 63.05 62.5 62.2 Vàng nhẫn (bán)

61.05 61.7 61.75 62.05 61.9 61.9 61.9 62 62 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.95 62.95 62.95 63.05 63.05 63.1 63.2 63.3 63.75 63.9 63.95 64.1 64.2 63.65 63.25 Vàng miếng (mua)

73.2 73.3 73.4 73.5 73.35 73.35 73.35 73.25 73.4 73.5 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 75.6 75.6 75.7 75.7 75.7 75.9 77.4 77.6 79 77.4 77.8 78.5 74 71 73 Vàng miếng (bán)

74.2 74.3 74.4 74.5 74.35 74.35 74.35 74.25 74.4 74.5 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 76.6 76.6 76.9 76.9 76.9 76.9 78.4 78.6 80.3 79.2 79.5 80 77 74 76

Tuy vậy, nhờ chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn chỉ ở mức 1-1,2 triệu/lượng, nhà đầu tư có lỡ đu đỉnh phiên hôm qua đến nay cũng mới lỗ khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn nhiều khoản lỗ vàng miếng gây ra.

Thậm chí, các chuyên gia cho rằng đà giảm của vàng nhẫn hôm nay chủ yếu do tâm lý thị trường khi giá vàng miếng lao dốc. Trong khi giá vàng thế giới - căn cứ dùng để định giá vàng nhẫn 9999 trong nước - vẫn đang trong xu hướng tăng.

Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay hiện đã tăng gần 6 USD so với phiên gần nhất, dao động quanh vùng 2.071 USD /ounce.

Bên cạnh đó, dù giảm mạnh hôm nay, giá vàng nhẫn trong nước hiện vẫn cao hơn giá hồi đầu tháng 12 trên 1 triệu đồng/lượng. Do đó, nhà đầu tư vàng nhẫn gần như không ghi nhận thua lỗ trong tháng này.

Thậm chí, nếu mua vào giai đoạn giữa tháng 12, nhà đầu tư đang ghi nhận khoản lãi hơn 1 triệu đồng trên mỗi lượng mua vào.

Lý do vàng miếng đắt hơn hàng chục triệu đồng

Thực tế, hầu hết chuyên gia trong nước đều khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên mặt hàng vàng nhẫn khi đầu tư, bởi đây là mặt hàng có diễn biến sát với thế giới trong khi cùng chất lượng vàng 9999 như vàng miếng.

Lý do giá vàng miếng SJC cao hơn do đây là sản phẩm được Ngân hàng Nhà nước giao Công ty SJC độc quyền sản xuất nhưng từ lâu đã không được sản xuất thêm dẫn tới số lượng hạn chế. Do đó, giá mặt hàng này thường biến động mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng thế giới.

Trước đó, bà Lê Thúy Hằng, Tổng giám đốc SJC, cho biết từ 2014 đến nay NHNN đã không đưa thêm nguồn cung vàng ra thị trường. Thậm chí, trước năm 2020, khi giá vàng miếng SJC không chênh lệch nhiều so với vàng nhẫn, nhiều sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường còn được các đơn vị chuyển thành vàng nguyên liệu để chế tác trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu.

Từ đầu năm 2020 đến nay, giá vàng miếng mới có xu hướng bỏ xa vàng vàng nhẫn và vàng thế giới.

Từ năm 2020 đến nay, giá vàng miếng SJC ngày càng bỏ xa giá vàng nhẫn trong nước và vàng thế giới. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Nguyễn An Huy, Tổ trưởng Tổ tư vấn Tài chính cá nhân tại Công ty CP Tư vấn đầu tư & Quản lý tài sản FIDT, cho biết Nghị định 24 của NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời năm 2012 là vũ khí hữu hiệu chống vàng hóa kinh tế. Tuy nhiên, quy định về quản lý, kiểm soát nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng tại Nghị định này đã bắt đầu xuất hiện vấn đề bất cập khi nhu cầu vàng miếng trong nước tăng mạnh.

Diễn biến tăng sốc vượt 80 triệu đồng/lượng rồi lao dốc về vùng 74 triệu/lượng chỉ trong 1-2 ngày sau khi có chỉ đạo của cơ quan quản lý cho thấy rõ điều này.

Từ phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị cũng khuyến khích nhà đầu tư mua các mặt hàng vàng nhẫn, trang sức với nguồn cung ổn định và giá diễn biến sát thế giới.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết hiện doanh số vàng nhẫn, trang sức chiếm tới gần 70% doanh thu của doanh nghiệp. Trong đó, doanh số bán lẻ chiếm gần 60% và bán sỉ chiếm gần 9%.

Theo ông Nguyễn An Huy, trong giai đoạn thị trường biến động như hiện nay việc nắm giữ vàng nhẫn 9999 tốt hơn hẳn vàng miếng SJC do đảm bảo an toàn mà vẫn giữ được mức sinh lời tốt.

“Cá nhân tôi cho rằng, những nhà đầu tư trong dài hạn nên ưu tiên mua vàng nhẫn tròn trơn 9999 hơn là vàng miếng SJC tại thời điểm này. Vàng nhẫn trơn 9999 có cùng chất lượng như vàng SJC và giá hiện đi rất sát giá vàng thế giới”, ông Huy nhấn mạnh.