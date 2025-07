Người nổi tiếng mất tất cả vì ma túy

Bê bối sử dụng ma túy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và cả sự nghiệp diễn xuất hoặc âm nhạc của nhiều ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc.

Yoo Ah In, T.O.P, Kha Chấn Đông… hẳn là những cái tên rất quen thuộc với khán giả châu Á. Họ là ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động. Nhưng rồi, tất cả bị hủy hoại danh tiếng chỉ sau một đêm vì bê bối sử dụng ma túy.

Nhiều nghệ sĩ đã khóc và thề thốt sẽ không bao giờ động đến ma túy một lần nữa với hy vọng được công chúng trao cho cơ hội, vực dậy danh tiếng trong ngành giải trí. Tuy nhiên, cái giá họ phải trả cho những sai lầm đã mắc phải rất đắt, đôi khi đánh đổi bằng cả sự nghiệp mà họ vất vả gây dựng suốt nhiều năm.

Ma túy đẩy các ngôi sao Hàn vào thời kỳ đen tối

Theo The Korea Herald, ngành giải trí Hàn Quốc ngày càng lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra khi nhiều người nổi tiếng bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng ma túy.

Yoo Ah In được mệnh danh “ảnh đế” sau khi có nhiều dự án điện ảnh thành công rực rỡ ở Hàn QUốc. Tuy nhiên, Yoo Ah In nhận án treo và phạt tiền 2 triệu won vì các tội danh như vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy (hypopathy). Yoo Ah In cũng bị liệt vào danh sách những ngôi sao tồi tệ nhất Hàn Quốc năm 2024 của tờ Joy News 24.

Các nhãn hàng đã nhanh chóng cắt đứt hợp đồng với Yoo ngay khi tin tức nam diễn viên này bị điều tra vì sử dụng propofol trái phép nổ ra. Bộ phim truyền hình ăn khách Hellbound của Netflix, dự kiến quay phần hai với sự tham gia của Yoo cũng thay thế anh bằng Kim Sung Cheol. Các dự án khác có sự tham gia của Yoo Ah In cũng phải điều chỉnh lịch ra mắt do ảnh hưởng từ bê bối của nam diễn viên này.

Yoo Ah In và T.O.P bị hủy hoại danh tiếng sau bê bối dùng chất cấm. Ảnh: ELLE, Hankooki.

Hồi cuối năm 2023, cảnh sát Hàn Quốc cùng lúc điều tra 8 người nổi tiếng vì dính líu tới ma túy. Cố nghệ sĩ Lee Sun Kyun, cựu thực tập sinh Kpop Han Seo Hee và Hwang Ha Na, cháu gái của người sáng lập Namyang Dairy Products nằm trong danh sách 8 người đó.

Han Seo Hee bị truy tố vì tình nghi sử dụng ma túy bất hợp pháp methamphetamine vào tháng 6/2020. Cô bị truy tố khi đang trong thời gian quản chế vì sử dụng ma túy bất hợp pháp từ năm 2016. Tới 2022, Han Seo Hee bị tòa án tối cao Hàn Quốc kết án 1 năm 6 tháng tù.

Trước tình trạng người nổi tiếng bị điều tra vì ma túy gia tăng, một người trong ngành nói với The Korea Herald: "Việc các ngôi sao truyền hình dính líu hoặc bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy không phải chuyện mới. Nhưng số lượng rõ ràng đã tăng lên trong vài năm qua. Tôi thấy tình trạng này là rất đáng báo động".

"Hàn Quốc cần có biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống lại tình trạng lạm dụng ma túy trong giới giải trí", chuyên gia nhấn mạnh.

Theo Latimes, Hàn Quốc có một số luật về ma túy hà khắc nhất thế giới và việc sử dụng ma túy trong giới giải trí từ lâu đã bị coi là vấn đề hình sự hơn là câu chuyện sức khỏe cộng đồng. Hầu hết nước châu Á có lập trường cứng rắn chống lại việc sử dụng ma túy trong giới giải trí và Hàn Quốc không ngoại lệ.

Han Seo Hee hết cơ hội ra mắt ở thị trường giải trí sau hàng loạt ồn ào. Ảnh: Dispatch.

Một cuộc khảo sát do công ty thăm dò Hankook Research thực hiện vào tháng 12/2022 cho thấy gần 80% người Hàn Quốc ủng hộ cuộc chiến chống ma túy. Những người này cho rằng việc sử dụng ma túy là "thiếu đạo đức" và tin rằng, ngoài những hậu quả pháp lý, những người nổi tiếng bị phát hiện sử dụng ma túy đáng phải chịu thêm hậu quả xã hội hoặc kinh tế.

Vì thế, nam diễn viên Yoo Ah In hay T.O.P bị coi là nhân vật không được hoan nghênh trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Nhiều năm kể từ khi bê bối sử dụng cần sa nổ ra, T.O.P vẫn chưa được công chúng tha thứ và thậm chí bị đài MBC làm mờ mặt trong bản tin sáng 7/1. Năm 2024, anh trở lại với vai diễn Thanos trong Squid Game 2. Tuy nhiên, T.O.P nhận những đánh giá gay gắt đến mức đạo diễn của phim phải lên tiếng giải thích lý do chọn nam diễn viên này.

Về phần T.O.P, cựu thành viên Big Bang thừa nhận quãng thời gian phải đối mặt với sự tẩy chay của công chúng là thời kỳ đen tối nhất từ trước đến nay của anh.

"Tôi đang trải qua thời kỳ đen tối như vậy nhưng vẫn có một số người hâm mộ động viên và cho biết họ chờ tôi trở lại Big Bang. Thật đau lòng khi chứng kiến điều đó. Và vào thời điểm đó, tôi đã đưa ra những quyết định liều lĩnh. Tôi đã nói một số lời nói ngu ngốc và đến giờ, tôi vẫn hối hận. Tất nhiên, với nhiều người, đây có thể chỉ là cái cớ, nhưng tôi thực sự đã ở trong giai đoạn đen tối nhất tôi từng trải qua", T.O.P nói.

Đương nhiên, vẫn có diễn viên vực lại được tên tuổi sau ồn ào, chẳng hạn trường hợp Joo Ji Hoon. Tuy nhiên, con đường đó là quá khó khăn, gian nan và không phải ai cũng làm được.

Sao Hoa ngữ gian nan tìm đường trở lại sau bê bối

Nam diễn viên Kha Chấn Đông nổi tiếng với vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi và phim Tiểu Thời Đại của đạo diễn Quách Kính Minh vào năm 2013.

Khi sự nghiệp đang đầy hứa hẹn, Kha Chấn Đông bị bắt vì tội hút cần sa cùng con trai Thành Long là Phòng Tổ Danh vào năm 2014. Hình ảnh tốt đẹp của Kha Chấn Đông ngay lập tức tụt dốc không phanh. Thậm chí anh bị liệt vào danh sách "nghệ sĩ bị cấm" tại đại lục.

Khi bị giam giữ tại trại tạm giam, Kha Chấn Đông thừa nhận đã sử dụng ma túy trong 2 năm. Anh bật khóc, nói bản thân đã phạm phải một sai lầm quá lớn và rất hối hận.

Phải mất rất nhiều năm, Kha Chấn Đông mới được trở lại đóng phim nhưng cũng chủ yếu ở Đài Loan chứ không phải thị trường đại lục. Vì danh tiếng đã sụt giảm nghiêm trọng sau bê bối nên các dự án của Kha Chấn Đông không còn được đón nhận như trước.

Nhiều ngôi sao khác như Cao Hổ, Tôn Hưng, Mạc Thiêu Thông… vì "sa chân" vào ma túy đã phải từ bỏ showbiz và mưu sinh bằng đủ nghề, từ hát rong, chạy show hội chợ tới làm nông trại.

Kha Chấn Đông gian nan vực dậy sự nghiệp sau bê bối dùng chất cấm. Ảnh: VCT News.

Ca sĩ Tống Đông Diệp từng than phiền khi công chúng không cho anh cơ hội làm lại và giải thích anh thỉnh thoảng sử dụng ma túy vì phải chịu áp lực rất lớn trong ngành giải trí. Tuy nhiên, theo tờ Guancha, lý do đó không thể chấp nhận và tha thứ được.

Tờ Guancha nhận định một số người nổi tiếng có tiền sử lạm dụng ma túy luôn muốn trở lại và xuất hiện trước công chúng với tư cách nghệ sĩ nhưng họ đều bị quay lưng, chỉ trích.

Sai lầm đôi khi nên được khoan dung nhưng tại sao những ngôi sao sử dụng ma túy khó trở lại?. “Thực ra, lý do rất đơn giản. Công chúng sợ những thần tượng tai tiếng như vậy sẽ trở thành tấm gương xấu cho người hâm mộ trẻ tuổi”, Guancha trả lời.

Ở thị trường nghiêm khắc như Trung Quốc, nghệ sĩ sử dụng ma túy gần như không có cơ hội trở lại. Theo HK01, ông Chu, đại biểu quốc hội Trung Quốc kiêm giám đốc Công ty Luật Quốc Định Quảng Đông đề xuất nên đưa quy định "một khi đã sử dụng ma túy, bạn sẽ bị cấm biểu diễn trọn đời" vào luật pháp để khắc phục tình trạng hỗn loạn trong giới nghệ sĩ.

Ông Chu cho rằng ngoài việc hưởng lợi từ nguồn lực xã hội mà hàng triệu người dùng mạng xã hội mang lại, người nổi tiếng cũng nên gánh vác trách nhiệm xã hội tương ứng, xây dựng hình ảnh tích cực trước công chúng và thúc đẩy các giá trị cho xã hội.

"Việc người nổi tiếng sử dụng ma túy không chỉ phá vỡ chuẩn mực đạo đức của bản thân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực to lớn đối với xã hội và những người khác", ông Chu nhấn mạnh.

Theo ông Chu, trong xã hội ngày nay, người nổi tiếng là thần tượng và hình mẫu của nhiều khán giả trẻ. Tuy nhiên, những khán giả đó lại ít có kinh nghiệm xã hội, tâm lý chưa trưởng thành, khả năng phân biệt đúng sai còn yếu, nhận thức về tác hại của ma túy cũng hạn chế. Do đó, việc người nổi tiếng sử dụng ma túy có thể khiến những người trẻ ngưỡng mộ họ cũng bắt chước.

Ông Chu nhấn mạnh những nghệ sĩ dính líu đến ma túy nên bị hạn chế hoạt động và cấm phát sóng các tác phẩm điện ảnh, truyền hình.