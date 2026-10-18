Người nghe đã có thể trò chuyện trực tiếp với nhân vật trong sách nói

Nền tảng sách nói Audible tích hợp công nghệ AI tạo sinh, mang đến tính năng cho phép người nghe đối thoại thời gian thực với nhân vật và khám phá nội dung tương tác.

Ba tính năng mới sẽ giúp người nghe tương tác với một số tác phẩm được chọn lọc của Audible. Ảnh: picture alliance/NurPhoto.

Sách nói vốn dựa vào khả năng tưởng tượng của người nghe khi theo dõi một câu chuyện. Theo TECHBOOK Magazine, Audible (thuộc sở hữu của Amazon) đang thử nghiệm thay đổi thói quen này bằng việc ra mắt ba tính năng mới tích hợp AI tạo sinh, biến trải nghiệm nghe sách truyền thống trở nên tương tác hơn.

Trò chuyện cùng nhân vật AI

Tính năng đáng chú ý nhất có tên "Interactive Story" (Câu chuyện tương tác). Tính năng này hoạt động song song với nội dung chính của cuốn sách. Tại đây, người dùng có thể trò chuyện trực tiếp và đưa ra các phản hồi ngẫu nhiên bằng giọng nói, hệ thống AI sẽ xử lý và tiếp tục cuộc trò chuyện theo thời gian thực.

Audible bắt đầu thử nghiệm tính năng này trên tác phẩm kinh điển Dracula của nhà văn Bram Stoker. Người nghe có thể đối thoại với Renfield - tay sai của Dracula. Nhân vật AI này sẽ khởi xướng cuộc hội thoại, cung cấp cho người dùng một vai trò, mục tiêu và bối cảnh ban đầu. Từ đó, người nghe tự do quyết định câu đáp lại của mình.

AI không được sáng tạo hoàn toàn tự do. Theo Audible, bối cảnh, các điểm bước ngoặt trong cốt truyện và tính cách của nhân vật Renfield đều đã được thiết lập sẵn. Dù vậy, giới phân tích cho rằng việc AI tự tạo câu trả lời dựa trên dữ liệu người dùng nhập vào vẫn tạo ra những lời thoại không hề có trong tác phẩm gốc.

Audible khẳng định "Interactive Story" chỉ là một lựa chọn bổ sung. Những người chỉ muốn thưởng thức sách nói theo cách thông thường vẫn có thể nghe bình thường mà không bị gián đoạn.

Hỗ trợ theo dõi nhân vật và bổ sung hình ảnh

Bên cạnh việc trò chuyện, Audible cũng ra mắt "Character Guide" (Hướng dẫn nhân vật) nhằm giải quyết rắc rối phổ biến của người nghe: Dễ mất phương hướng trong các tác phẩm có quá nhiều nhân vật.

Tính năng này sẽ hiển thị nhân vật nào đang cất lời, cung cấp "thẻ thông tin" tóm tắt (không làm lộ cốt truyện) cũng như chi tiết về diễn viên lồng tiếng. Hiện "Character Guide" được áp dụng cho hai cuốn sách "Dracula" và "1984" của George Orwell. Trong tương lai, người dùng thậm chí có thể đặt câu hỏi cho AI về quá trình sản xuất cuốn sách.

Tính năng thứ ba là "Visual Explorer" (Khám phá hình ảnh), cung cấp thêm các nội dung trực quan như hình ảnh minh họa hoặc bản đồ các địa danh xuất hiện trong phân đoạn đang nghe.

Voice Talent lồng tiếng cho sách nói. Ảnh: Audible.

Hiện tại, các tính năng mới chỉ được Audible thử nghiệm giới hạn ở bản Beta dành cho thị trường Mỹ và Anh trên một số tác phẩm chọn lọc. Bà Rachel Ghiazza, Giám đốc Nội dung của Audible, tiết lộ với tờ Handelsblatt rằng công ty dự kiến sẽ mở rộng các tính năng này sang thị trường Đức vào cuối năm 2026.

Mặc dù mang lại sự đột phá công nghệ, các tính năng AI mới của Audible cũng vấp phải một số hoài nghi. Thứ nhất, việc cho phép AI hóa thân thành nhân vật có thể tạo ra các chi tiết không thuộc về tác giả, làm thay đổi tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Bên cạnh đó là nỗi lo mất đi tính tiện lợi của sách nói. Ưu điểm lớn nhất của sách nói là không cần nhìn màn hình (có thể vừa nghe vừa lái xe, tập thể dục, dọn dẹp...). Việc liên tục phải nhìn vào màn hình để xem hình ảnh hoặc gõ câu thoại có thể làm mất đi sự tiện lợi vốn có.

Liệu việc biến sách nói thành một sản phẩm tương tác có thực sự hấp dẫn người nghe, hay sức hút cốt lõi vẫn nằm ở cảm giác thư thái khi lắng nghe và tự do tưởng tượng? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào mức độ đón nhận của người dùng sau giai đoạn thử nghiệm này.