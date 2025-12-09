Người Mỹ vật lộn với ‘cơn sốt’ đẹp để giữ việc

Trong bối cảnh thuốc giảm cân, công nghệ chỉnh sửa hình ảnh và các thủ thuật thẩm mỹ vi điểm giá phải chăng nở rộ, tiêu chuẩn diện mạo trong thị trường lao động ngày càng cao.

Ngoại hình là vấn đề luôn khiến phụ nữ quan tâm, thậm chí ám ảnh, cả trong công việc và cuộc sống. Ảnh minh họa: New York Times

Emily Reynolds điều hành công ty truyền thông tại Mỹ, cô cho biết bản thân luôn phải chịu áp lực duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Ở tuổi 44, Reynolds thường được nhận xét trẻ trung hơn tuổi.

Reynolds thừa nhận đó là kết quả của việc cô sử dụng hàng loạt biện pháp như tiêm botox, filler, chiếu laser, liệu trình chăm sóc da hydrafacial, mua các sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ... Reynolds tập luyện cường độ cao và sở hữu máy tập chuyên dụng tại nhà.

Cô nói bản thân luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh người phụ nữ chuyên nghiệp và chín chắn trong công việc để có thể lãnh đạo đội ngũ nhân viên trong công việc, nhưng vẫn phải chú trọng giữ gìn sự trẻ trung để được xem là hợp thời trong mắt các đối tác.

Suy ngẫm về các tiêu chuẩn sắc đẹp áp đặt lên phụ nữ, Reynolds tự hỏi điều gì sẽ đến trong công việc của cô, nếu cô ngừng những quy trình chăm sóc diện mạo, còn dấu hiệu tuổi tác ngày càng lộ rõ.

“Tôi tự hỏi mình mỗi ngày: Khi nào thì người ta không còn khen tôi trẻ và đẹp nữa? Lúc đó, điều gì sẽ xảy đến với sự nghiệp của tôi?”, Reynolds chia sẻ.

Alanna Barry, 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Cô cho biết việc nhìn hình ảnh bản thân trên màn hình các cuộc họp trực tuyến khiến cô bị ám ảnh bởi hàm răng của bản thân. Cô đang cân nhắc chi tiền làm răng để cảm thấy tự tin hơn khi gặp khách hàng.

“Tôi cảm giác rằng nếu một người trông chỉn chu, ít khuyết điểm về diện mạo, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong công việc”, Barry nói.

Dân văn phòng phải đẹp như người mẫu

Các loại thuốc giảm cân mới hiện nay mang lại hiệu quả giảm cân nhanh hơn các chế độ ăn kiêng truyền thống. Theo Business Insider, khi vẻ ngoài “chuẩn chỉnh” chưa bao giờ dễ tiếp cận như hiện nay, kỳ vọng rằng nhân viên phải đạt tới chuẩn đẹp nào đó cũng trở nên cao hơn bao giờ hết.

Trên TikTok, nhân viên văn phòng chia sẻ quy trình chăm sóc da nhiều bước và các thói quen trang điểm mỗi sáng. Những phương pháp làm đẹp từng chỉ dành cho người mẫu, diễn viên nay cũng thành điều phổ biến đối với dân công sở. Thông điệp ngầm đưa ra: Ai cũng có thể sở hữu gương mặt không tì vết, chỉ cần sẵn sàng đầu tư.

Các cuộc họp và việc phải thường xuyên xuất hiện trước webcam khiến nhiều người bị ám ảnh bởi những "khuyết điểm" diện mạo của bản thân. Ảnh: New York Times.

Sự trỗi dậy của làm việc từ xa cũng khiến nhiều người phải làm quen với việc xuất hiện trước webcam để họp trực tuyến.

Việc thường xuyên phải nhìn vào hình ảnh của chính mình trên màn hình các cuộc họp trực tuyến khiến nhiều người dần bị ám ảnh bởi các "khuyết điểm" trong diện mạo của bản thân. Nghiên cứu năm 2021 tại Australia cho thấy hơn 1/3 người tham gia khảo sát bị ám ảnh và bắt đầu có đánh giá tiêu cực về ngoại hình của bản thân sau thời gian dài họp trực tuyến.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), nhu cầu can thiệp thẩm mỹ đang tăng mạnh, số ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ tăng 19% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022. Những năm sau đó tăng trưởng diễn ra chậm lại, nhưng vẫn duy trì đều đặn.

Theo ông C. Bob Basu, chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ, bệnh nhân tìm đến vì muốn bản thân trông “bớt mệt mỏi”, “giàu năng lượng”, “tỉnh táo hơn”. Những yêu cầu này đặc biệt thường thấy ở những người đảm nhận vị trí lãnh đạo hoặc làm công việc thường xuyên phải gặp khách hàng.

Những người này thường tập trung vào vẻ đẹp thẩm mỹ trên gương mặt và vùng cổ, với những can thiệp thường thực hiện ở vùng bọng mắt, mí mắt và vùng hàm. Những can thiệp ít xâm lấn hiện được ưa chuộng hơn cả. Các thủ thuật đơn giản như tiêm môi, Botox ngày càng phổ biến.

Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ cho biết số người tiêm Botox đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024. Ngành làm đẹp toàn cầu hiện trị giá 450 tỷ USD và dự kiến đạt mốc 590 tỷ USD vào năm 2030.

Muốn công việc thuận lợi phải... đẹp

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người hấp dẫn thường được tín nhiệm hơn, có tỷ lệ thành công cao hơn trong quá trình tuyển dụng, có bước tiến nhanh hơn trong quá trình thăng tiến, cũng như đạt được mức lương cao hơn so với các đồng nghiệp khác.

Các nghiên cứu cho thấy vẻ đẹp ngoại hình thực sự đưa lại lợi thế trong công việc. Ảnh: ABC News.

Nghiên cứu của Đại học Southern California (Mỹ) tiến hành trong năm 2023 cho thấy những người vừa có bằng MBA vừa được đánh giá là có ngoại hình hấp dẫn, có mức thu nhập trung bình cao hơn 2,4% so với các đồng nghiệp khác.

Người được đánh giá là “đẹp nhất” trong ê-kíp có thể kiếm thêm trung bình 5.500 USD mỗi năm. Hiệu ứng “lợi thế vì đẹp” tồn tại lâu dài xuyên suốt sự nghiệp của các cá nhân này.

Đáng chú ý, lợi thế ngoại hình đưa lại lợi ích cho cả nam lẫn nữ. Vì vậy, nam giới cũng đang tìm đến thẩm mỹ nhiều hơn, chủ yếu là căng da mặt. Hiện nam giới chiếm 7% số ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ, đây là cách để nam giới gia tăng tự tin trong thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Theo Business Insider, sự bùng nổ của các loại thuốc giảm cân cũng khiến chuẩn mực vóc dáng ngày càng khắt khe. Khảo sát của Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực Mỹ đối với 1.000 chuyên viên nhân sự cho thấy 1/4 trong số này có suy nghĩ rằng, nhân viên béo phì là những người “lười biếng, thiếu động lực”.

Những định kiến về tuổi tác, cân nặng và ngoại hình là những nhận định khó xóa bỏ nhất, bởi chúng đã ăn sâu trong nhận thức xã hội, lẫn trong cách mỗi người tự nhìn nhận bản thân.

Maureen Wiley Clough, một người dẫn chương trình, cho biết chị từng tiêm Botox vì bị ám ảnh bởi các nếp nhăn trên gương mặt khi tham gia những cuộc họp online. Clough nói: “Nếu người ta tin rằng chỉ cần tiêm Botox, họ sẽ trẻ đẹp hơn, thuận lợi hơn trong công việc, họ sẽ làm vậy ngay. Điều đang buồn là rất có thể suy nghĩ ấy lại đúng”.