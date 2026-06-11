Người mẹ Nhật gây sốt khi giảm 28 kg, hóa thân thành nhân vật game

Một nữ cosplayer người Nhật Bản đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ màn "lột xác" ấn tượng khi giảm thành công 28 kg trong vòng một năm rưỡi.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Souu, một nữ cosplayer đồng thời là mẹ bỉm sữa tại Nhật Bản. Cô được biết đến trong cộng đồng game thủ nhờ thường xuyên hóa thân thành các nhân vật nữ trong những trò chơi đối kháng và nhập vai nổi tiếng.

Theo Yahoo Kimo News (Đài Loan), mới đây, Souu đã chia sẻ trên mạng xã hội bộ ảnh cosplay Chun-Li lấy cảm hứng từ trang phục Outfit 4 trong Street Fighter 6. Với thân hình săn chắc cùng thần thái tự tin, Souu nhận được vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý hơn không phải bộ ảnh cosplay mà là khi cô công khai cả hình ảnh của bản thân trong giai đoạn sau sinh cách đó một năm rưỡi.

Thời điểm đó, cân nặng của Souu từng lên tới 78 kg, cao hơn hiện tại 28 kg. Bức ảnh so sánh trước và sau giảm cân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Để hóa thân thành nhân vật này, từ mức cân nặng 78 kg sau sinh, cô đã giảm xuống còn 50 kg trong vòng một năm rưỡi. Souu thừa nhận bản thân thuộc tuýp người dễ tăng cân, đồng thời rất yêu thích đồ ăn ngon. Theo cô, để giảm cân thành công, yếu tố quan trọng nhất không phải là may mắn hay cơ địa mà là ý chí và sự kiên trì.

Hình ảnh trước và sau khi giảm 28 kg của Souu để hóa thân thành nhân vật nổi tiếng trong game Chun-Li. Ảnh: @Souu-cos.

Để tạo động lực cho bản thân, Souu đã đặt mục tiêu tham gia sân khấu cosplay tại EVO Japan - giải đấu game đối kháng lớn nhất Nhật Bản. Chính mục tiêu cụ thể này đã giúp cô duy trì quyết tâm trong suốt hành trình giảm cân kéo dài hơn một năm.

Trước những câu hỏi về bí quyết giảm cân, Souu cho biết cô không sử dụng phương pháp cực đoan hay giảm cân cấp tốc. Thay vào đó, cô tập trung vào hai yếu tố chính là kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập luyện sức mạnh.

Trong khẩu phần ăn hàng ngày, cô dần chuyển sang các thực phẩm giàu protein, ít chất béo, thay cơm trắng bằng gạo lứt. Khi ăn, cô luôn ưu tiên rau xanh, tăng lượng rau trong bữa ăn và hạn chế đáng kể các món nhiều muối hoặc đậm gia vị.

Bên cạnh việc điều chỉnh thực đơn, Souu còn duy trì tập luyện cơ bắp và cải thiện tư thế cơ thể. Nhờ đó, cô không chỉ giảm được lượng mỡ thừa đáng kể mà còn cải thiện tình trạng vai gù, giảm mỡ nội tạng và mỡ dưới da, giúp vóc dáng trở nên cân đối, khỏe mạnh hơn.

Sau khoảng một năm rưỡi kiên trì thực hiện kế hoạch, Souu đã giảm 28 kg, cân nặng còn khoảng 50 kg. Màn "lột xác" ngoạn mục giúp cô tái hiện thành công hình tượng Chun-Li với thân hình săn chắc và khỏe khoắn.

Những bức ảnh so sánh trước và sau giảm cân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng game thủ cũng như nhiều tuyển thủ nổi tiếng trong giới game đối kháng. Nhiều người nhận định đây không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh cosplay đẹp mắt mà còn là minh chứng rõ nét cho khả năng quản lý sức khỏe, sự bền bỉ và ý chí vượt qua giới hạn của bản thân.