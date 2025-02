Người mẫu Như Vân chia tay bạn trai Mỹ

Như Vân xác nhận đã chia tay bạn trai người Mỹ. Hiện cô một mình chăm sóc 2 con gái.

Trong sự kiện vừa diễn ra ngày 16/2 tại TP.HCM, Như Vân xác nhận cô chia tay bạn trai người Mỹ và hiện làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc hai con. Người mẫu trước đây chưa kết hôn với bạn trai cũ. Sau đổ vỡ, Như Vân trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí muốn từ bỏ nghệ thuật.

Sau đó, cô lấy lại tinh thần, mạnh mẽ hơn. Như Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại bên 2 con gái. Người mẫu hạnh phúc khi được 2 con ủng hộ trong mọi lịch trình công việc.

Như Vân chia tay bạn trai Mỹ sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Như Vân, tên đầy đủ Nguyễn Đình Như Vân, sinh năm 1991, tại Lâm Đồng. Cô được biết tới thông qua cuộc thi The New Mentor sau đó giành giải á quân. Sau đó, cô phát triển trong lĩnh vực người mẫu, tham gia nhiều sàn diễn lớn nhỏ đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở The Next Gentleman 2024 hay chỉ đạo catwalk tại một số cuộc thi sắc đẹp.

Sắp tới, Như Vân sang Campuchia và Thái Lan để tham gia các vòng thi của Miss Global 2024. Người mẫu có lợi thế hình thể với chiều cao 1,74 m và số đo là 90-63-91 cùng kinh nghiệm nhiều năm làm huấn luyện viên, chỉ đạo catwalk.

Như Vân sinh con gái đầu lòng tên Bảo Bảo khi cô 18 tuổi. Sau vài năm một mình nuôi con, cô quen bạn trai là một giám đốc người Mỹ. Tới năm 2016, họ đón con gái chung. Sau đó, mẹ con Như Vân chuyển tới sống cùng bạn trai và 3 con riêng của anh.