Người mẫu Minh Tú cưới

Sáng 14/3, Minh Tú cho biết hôn lễ của cô và chồng Chris sẽ diễn ra vào ngày 13/4 tại TP.HCM. Lễ cưới có sự góp mặt của gia đình, bạn bè hai bên và đồng nghiệp.

"Sau những biến động lớn của cuộc đời, Minh Tú cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên của anh. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới vào tháng 4 này. Hành trình hơn 10 năm gặp gỡ rồi tạm xa nhau, trở lại một lần nữa và có một cái kết đẹp như thế này, tôi nghĩ đó là nợ duyên và mình phải giữ chặt hạnh phúc", Minh Tú chia sẻ.

Lễ cưới của Minh Tú diễn ra vào ngày 13/4 tại TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Thời gian qua, vợ chồng Minh Tú tập trung chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cả hai đã gửi thiệp mời tới người thân, bạn bè.

Minh Tú trải qua nhiều năm gắn bó với Chris - người Đức nhưng sinh sống và làm việc tại châu Á. Cả hai quen biết vào năm 2011 nhưng nhiều lần chia tay rồi tái hợp.

"Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và một thời gian đủ dài để lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu cùng sự cảm thông, nên hai người quyết định gắn bó cùng nhau. Đây cũng là thời điểm thích hợp để chia sẻ niềm vui, thông tin tới mọi người", Minh Tú nói về nửa kia thông qua bài đăng trên trang cá nhân vào năm 2021.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.