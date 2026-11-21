Người lao động có thời gian đóng BHXH trước và sau tuổi nghỉ hưu sẽ được chuyển tháng đóng lẻ trước tuổi nghỉ hưu sang giai đoạn sau để tính trợ cấp một lần.

Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 68 là cách xử lý tháng đóng BHXH lẻ đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm cả trước và sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo quy định mới, khi tính trợ cấp một lần, nếu thời gian đóng BHXH trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì những tháng lẻ này được chuyển sang giai đoạn đóng sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để tính mức hưởng.

Quy định áp dụng đối với trường hợp có thời gian đóng BHXH trước và sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo Điều 64 và Điều 65 của Luật BHXH.

Người lao động có thêm quyền lợi khi đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa.

Luật BHXH năm 2024 quy định, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% thì ngoài lương hưu hằng tháng còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Đối với lao động nam, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 35 năm; đối với lao động nữ là 30 năm.

Mức trợ cấp một lần được xác định dựa trên thời gian đóng BHXH vượt số năm nêu trên và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Theo quy định, mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa được tính trợ cấp bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Luật sửa đổi lần này không thay đổi hai hệ số trợ cấp 0,5 lần và 2 lần, mà bổ sung quy định xử lý tháng lẻ trong trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH ở cả hai giai đoạn.

Cụ thể, những tháng lẻ của thời gian đóng BHXH trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được chuyển sang giai đoạn đóng sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để tính mức trợ cấp một lần.

Ví dụ, một lao động nam đã đóng BHXH 35 năm 4 tháng trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, sau đó tiếp tục làm việc và đóng BHXH thêm 1 năm 8 tháng. Tổng thời gian tham gia BHXH của người này là 37 năm.

Trong trường hợp này, 4 tháng lẻ trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu. Thời gian đóng sau tuổi nghỉ hưu dùng để xem xét tính trợ cấp một lần theo quy định sẽ là 2 năm, thay vì 1 năm 8 tháng.

Quy định mới nhằm làm rõ cách tính trợ cấp một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH trước tuổi nghỉ hưu không tròn năm, đồng thời người lao động tiếp tục tham gia BHXH sau khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.