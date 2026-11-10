Người dùng Việt Nam được gì khi trả cho Facebook 28.000 đồng/tháng?

Facebook Plus bổ sung các tiện ích cho Story và cá nhân hóa ứng dụng. Tuy nhiên, giá trị của gói thuê bao phụ thuộc vào mức độ sử dụng những tính năng này.

Facebook Plus được giới thiệu tại Việt Nam với mức phí 27.990 đồng/tháng, kèm một tuần dùng thử miễn phí. Ảnh: Xuân Sang.

Facebook Plus đang được giới thiệu đến một số người dùng Việt Nam với giá 27.990 đồng/tháng, kèm một tuần dùng thử miễn phí. Nếu duy trì liên tục trong 12 tháng, người đăng ký sẽ chi khoảng 336.000 đồng, chưa tính ưu đãi hoặc thay đổi giá.

Tuy nhiên sau khi ra mắt, gói dịch vụ không nhận được sự hưởng ứng từ người dùng trong nước. Một phần từ chính sách cung cấp hạn chế, không áp dụng đồng bộ cho toàn bộ khách hàng. Mặt khác, dịch vụ bổ sung của nền tảng còn khiêm tốn, không mang lại hiệu quả dễ thấy như gói trả phí của X hay YouTube.

Được gì với 28.000 đồng/tháng

Theo giao diện đăng ký, Facebook Plus tập trung vào hai nhóm quyền lợi mở rộng trải nghiệm Story và cá nhân hóa ứng dụng. Trong đó, một tính năng đáng chú ý là cung cấp thêm thông tin về lượt xem lại Story. Thay vì chỉ biết những tài khoản đã xem nội dung, người đăng ký có thể tiếp cận dữ liệu bổ sung về mức độ người xem quay lại.

Đây là dữ liệu bình thường Facebook không cung cấp. Lượt xem lại tin được nhắc đến chỉ số lần một tài khoản theo dõi chức năng Story. Thông thường, mạng xã hội chỉ cho biết ai đã xem bài đăng đó. Facebook Plus còn bổ sung khả năng tìm kiếm trong danh sách người xem Story, giúp người dùng kiểm tra một tài khoản cụ thể mà không phải cuộn qua danh sách dài.

Chủ tài khoản trả phí còn xem trước được Story của người khác qua cửa sổ nhỏ. Tính năng giúp xem bài đăng tự hủy mà không hiện đánh dấu.

Facebook Plus cho phép người đăng ký thay đổi biểu tượng Facebook và Messenger trên màn hình điện thoại, với nhiều thiết kế khác nhau thay cho logo mặc định. Ảnh: Xuân Sang.

Ngoài ra, Story khi trả thêm tiền được bổ sung thêm giới hạn thời gian đến 48 giờ. Mặc định, bài đăng chỉ hiển thị tối đa 24 giờ, nếu người dùng không gỡ xuống. Cũng chỉ người dùng trả phí mới nắm được dữ liệu hiệu suất của tin đã bị ẩn. Thông thường, Facebook cung cấp tên các tài khoản đã tương tác (thả biểu tượng cảm xúc và bình luận) với Story.

Ngoài công năng ứng dụng, gói Facebook Plus thêm quyền đổi hình ảnh biểu tượng trên điện thoại. Người dùng có thể cá nhân hóa icon Facebook, Messenger khác với thông thường. Nhưng gói bổ sung chỉ có vài tùy chọn và không có gì đặc sắc.

Quyền lợi hạn chế

Tháng 9, Meta cho biết Facebook Plus đang bổ sung tùy chỉnh Messenger, thông tin chuyên sâu về Reels và mở rộng biểu cảm đặc biệt sang bài đăng trên bảng tin. Tuy nhiên, danh sách quyền lợi có thể khác nhau giữa các tài khoản và khu vực.

Giao diện gói Facebook Plus sau khi đăng ký. Ảnh: Xuân Sang.

Mặt khác, Facebook Plus không phải Meta Verified. Gói thuê bao này không mặc nhiên cung cấp dấu tích xanh, xác minh danh tính hay các quyền lợi bảo vệ tài khoản của dịch vụ xác minh. Bán cùng gói Facebook Plus tại Việt Nam là các dịch vụ bổ sung cho Instagram và Whatsapp. Ngoài ra, mạng xã hội còn gói toàn bộ dịch vụ trong giải pháp Meta One để có toàn bộ dịch vụ nói trên, cùng giới hạn khi sử dụng AI được mở rộng.

Tuy nhiên, các quyền lợi đều dừng ở các giá trị gia tăng, ít công năng tác động đến trải nghiệm sử dụng và tạo khác biệt với việc dùng Facebook miễn phí. Trong khi gói trả phí của X có thể cung cấp chức năng kiếm tiền, Meta đã duy trì công cụ tương tự với các tài khoản chuyên nghiệp đủ điều kiện. YouTube Premium loại bỏ hoàn toàn quảng cáo khỏi ứng dụng. Trong khi đó Facebook Plus vẫn bắt người trả tiền xem nội dung được tài trợ.