Facebook tung bản thu phí tại Việt Nam

Nhiều người dùng Việt Nam nhận được lời mời sử dụng gói Facebook Plus với giá 27.990 đồng/tháng, bổ sung nhiều tính năng cho Facebook và Messenger.

Facebook Plus bổ sung các tính năng độc quyền cho người dùng Facebook và Messenger, với mức phí được ghi nhận tại Việt Nam là 27.990 đồng/tháng.

Facebook Plus là gói thuê bao trả phí của Meta, cung cấp những tiện ích bổ sung bên cạnh các chức năng miễn phí trên mạng xã hội. Tại Việt Nam, dịch vụ được giới thiệu với mức giá 27.990 đồng/tháng, kèm chương trình dùng thử miễn phí trong một tuần.

Khác với Meta Verified, vốn tập trung vào xác minh tài khoản và các quyền lợi liên quan, Facebook Plus hướng đến những tiện ích bổ sung trong quá trình sử dụng mạng xã hội hàng ngày.

Một trong những quyền lợi của Facebook Plus là khả năng bày tỏ cảm xúc đa dạng hơn đối với tin (Story). Người dùng cũng có thể xem thông tin chi tiết về lượt xem lại tin, thay vì chỉ theo dõi danh sách người đã xem như thông thường.

Facebook Plus giới thiệu chương trình dùng thử miễn phí một tuần cùng các quyền lợi như xem chi tiết lượt xem lại tin, kéo dài thời gian hiển thị tin và tùy chỉnh biểu tượng ứng dụng.

Gói dịch vụ còn cho phép xem trước tin và kéo dài thời gian hiển thị tin. Trong phiên bản Facebook miễn phí, tin thường biến mất khỏi vị trí hiển thị sau 24 giờ kể từ khi đăng. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa cho biết Facebook Plus có thể kéo dài thời gian này thêm bao lâu.

Một tính năng khác là tùy chỉnh biểu tượng ứng dụng, cho phép người đăng ký thay đổi hình thức hiển thị Facebook trên màn hình thiết bị. Đây là tiện ích mang tính cá nhân hóa, không trực tiếp ảnh hưởng đến những chức năng cốt lõi của mạng xã hội.

Thông báo đăng ký cũng ghi rõ các quyền lợi được cung cấp trên Facebook và Messenger, nhưng chưa xác định cụ thể tính năng nào áp dụng riêng cho từng ứng dụng.

Về thanh toán, người dùng được mời trải nghiệm miễn phí trong 7 ngày. Sau thời gian dùng thử, gói thuê bao có giá 27.990 đồng/tháng, với lưu ý giá có thể bao gồm thuế. Dịch vụ sẽ tự động gia hạn cho đến khi người dùng hủy đăng ký.

Sự xuất hiện của Facebook Plus phản ánh xu hướng các nền tảng mạng xã hội mở rộng nguồn thu ngoài quảng cáo. Thay vì chỉ khai thác doanh thu từ nhà quảng cáo, doanh nghiệp có thể cung cấp những tiện ích nâng cao để thu phí trực tiếp từ người sử dụng.

Mô hình này đã xuất hiện trên nhiều dịch vụ mạng xã hội. Snapchat+ cung cấp các tính năng cá nhân hóa và tiện ích bổ sung, trong khi X Premium kết hợp một số quyền lợi về tài khoản, nội dung và trải nghiệm sử dụng.