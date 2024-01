Người đứng sau những bản hit đang gây sốt của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

DTAP tiếp tục chứng tỏ sự đa dạng của bản thân qua những tiết mục mới mẻ ở chung kết 1 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trải qua một hành trình dài với chung kết 1 lên sóng tối 27/1 vừa qua. Chương trình ban đầu được quan tâm bởi sự tham gia của 30 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau nhưng sau đó dần chinh phục khán giả ở nhiều khía cạnh khác, đặc biệt âm nhạc.

Với cương vị giám đốc âm nhạc cho chương trình, DTAP cùng INUS Team đã mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động, nhiều màu sắc. Sau những tiết mục gây sốt với lượt xem lớn như Chị ngả em nâng, Anh (Uyên Linh), Đường cong (Trang Pháp version), mashup Diễm Xưa - Đại minh tinh (team Thu Phương)… DTAP cùng các chị đẹp tiếp tục cống hiến cho khán giả những phần trình diễn hấp dẫn cả âm nhạc lẫn nội dung trong tập 14 vừa qua.

Đây là đêm thi rất quan trọng để quyết định chị đẹp nào được thành đoàn. Đồng nghĩa, phần trình diễn của họ cũng quan trọng không kém.

Bùng nổ mạng xã hội với 2 ca khúc mới toanh

Ở tập 14, hai bài hát mới của DTAP được trình làng thông qua phần trình diễn của đội hình 3 thành viên trong 2 team. Cụ thể, team Trang Pháp gồm nữ ca sĩ với Lan Ngọc, Thu Phương thể hiện ca khúc Ai cho tôi lương thiện còn MLee (gồm MLee, Phương Vy, Diệp Lâm Anh) thể hiện bài hát Đầu đội trời chân đạp đất. Hai ca khúc với hai màu sắc, phong cách hoàn toàn khác biệt đã mang đến khán giả những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, thú vị.

Ai cho tôi lương thiện do DTAP sáng tác cho Thu Phương từ cách đây vài năm nhưng với một số lý do khách quan nên nữ ca sĩ chưa thể phát hành. Trong quá trình tập luyện với Trang Pháp và Lan Ngọc, Thu Phương chủ động đề xuất ca khúc này với mong muốn truyền tải thông điệp rằng cứ sống thiện lương và là chính mình thì bạn sẽ đón nhận sự may mắn, hạnh phúc.

3 chị đẹp Trang Pháp, Thu Phương và Lan Ngọc trong tiết mục Ai cho tôi lương thiện. Ảnh: NSX.

Ngay khi nghe bản demo, các chị đẹp đã yêu thích và hưng phấn rồi lập tức lựa chọn bài này để trình diễn.

Ai cho tôi lương thiện có giai điệu lôi cuốn, bắt tai, có cá tính riêng và khá lạ so với các bài hát khác trong chương trình cũng như thị trường.

Tổng thể tiết mục này có sự xây dựng nhất quán từ nội dung, concept, hình ảnh, trang phục… Câu chuyện 3 chị đẹp Trang Pháp, Thu Phương và Lan Ngọc truyền tải bằng diễn xuất, hình ảnh cũng bám sát thông điệp bài hát. Nhìn chung, đây là một tiết mục không chỉ đảm bảo phần giai điệu mà còn có nội dung rõ ràng. Ca từ đời thường nhưng dí dỏm, hài hước với tiêu đề lạ của Ai cho tôi lương thiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Điểm đặc biệt là cả Thu Phương lẫn Lan Ngọc đều gây bất ngờ ở tiết mục này. Không cần phô diễn quá nhiều về giọng hát nhưng Thu Phương vẫn lôi cuốn với lối hát hiện đại, mềm mại, nhẹ nhàng, âm sắc sáng. Trong khi đó, với Lan Ngọc, dường như đây là tiết mục cô được thể hiện nhiều nhất và tốt nhất từ đầu chương trình tới giờ. Bản phối Ai cho tôi lương thiện phù hợp với giọng hát Lan Ngọc để cô thể hiện thoải mái, cách nhấn nhá, nhả chữ cũng mềm mại, duyên dáng chứ không còn gượng, chông chênh như trước.

Hiện tiết mục này đạt gần 380.000 lượt xem và đứng thứ 17 trong danh mục âm nhạc thịnh hành.

"Đầu đội trời chân đạp đất" kích thích sự hứng khởi của khán giả từ những giây đầu tiên. Ảnh: NSX.

Với Đầu đội trời chân đạp đất, DTAP được một lần nữa phát huy thế mạnh EDM. Ngay từ những âm thanh đầu tiên, bản phối đã khiến khán giả cảm thấy hứng khởi và phấn khích. Nếu Ai cho tôi lương thiện tập trung vào thông điệp thì Đầu đội trời chân đạp đất kích thích thính giác hơn cả với bản phối bùng nổ năng lượng từ đầu đến cuối. Bản beat mạnh mẽ, dồn dập với chorus, drop lôi cuốn đã mê hoặc khán giả ngay lần nghe đầu tiên.

Với bản phối này, Phương Vy đã thực sự tỏa sáng bằng giọng hát nội lực và quyến rũ, cân mọi nốt cao. Điều đáng tiếc nhỏ của Đầu đội trời chân đạp đất là phần lời chưa quá hấp dẫn, trong khi MLee và Diệp Lâm Anh rap không rõ lời.

Thành công từ quyết định liều lĩnh

Mashup 2 ca khúc, có thể hoàn toàn khác nhau về nội dung, thể loại là bài toán không hề đơn giản. Đổi lại nó luôn mang đến sự mới mẻ, thú vị. Ở tập 14, DTAP một lần nữa đặt bản thân trước thử thách, đó là bản mashup Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ của đội MLee và Mashup Lý kéo chài và Mái đình làng biển của team Trang Pháp.

Với Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ, thách thức không chỉ dành cho DTAP mà cả các đội MLee, bởi tất cả thành viên phải hát giọng miền Nam. Cuối cùng, tiết mục này giành chiến thắng trong vòng đấu đội hình 5 và nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Với màu sắc dân gian Nam Bộ, nhóm sản xuất cùng MLee đã khéo léo lồng ghép những chi tiết quen thuộc đậm màu sắc lễ hội đồng thời khai thác hợp lý thế mạnh của từng thành viên để họ tỏa sáng. Việc chọn lựa 2 ca khúc Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ là một ý tưởng thông minh bởi nó có kết cấu khá giống nhau, các câu hát có thể tách riêng độc lập nên khi phối cùng nhau dễ nghe, dễ chinh phục khán giả.

Mashup "Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ" chinh phục khán giả bằng sự vui nhộn. Ảnh: NSX.

Đây là một tiết mục vui tươi, hài hước, lại có sự đầu tư về mặt hình ảnh nên việc được khán giả yêu thích cũng dễ hiểu. Đặc biệt, ý tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần từ “khớp” của H’Hen Niê, Diệu Nhi rồi âm nhạc được đẩy lên cao trào ở phần cuối đã giúp tiết mục có một cái kết hoành tráng, bùng nổ, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Tiết mục mashup Lý kéo chài và Mái đình làng biển của nhóm Trang Pháp lại mang màu sắc khác hẳn. Drop dubstep với tempo cao được phối vào giai điệu thuộc thể loại lý Nam bộ là lựa chọn liều lĩnh, thể hiện quyết tâm chơi hết mình ván cuối của đội này. Giọng hát của các chị đẹp Mỹ Linh, Uyên Linh, Trang Pháp, Lynk Lee, Nguyên Hà cũng đồng đều, hài hòa góp phần tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh, đẹp đẽ. Đây cũng là một bản phối của DTAP và UPIN (INUS Team).

Ở tập 15 sắp tới, hai tiết mục từ đội hình 7 thành viên của 2 team được phát sóng. Đây cũng là tập thi cuối cùng, mang tính quyết định để 7 chị đẹp thành đoàn chính thức lộ diện.