Người dùng đánh giá về thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Nhật Bản

Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK).

Vào năm 1991, Chính phủ Nhật Bản giới thiệu khái niệm “Foods for specified health uses" (FOSHU - thực phẩm được chứng nhận có tác dụng cụ thể đối với sức khỏe). FOSHU được thiết kế để kiểm soát việc quảng cáo và chứng nhận thực phẩm có công dụng tốt cho sức khỏe, đồng thời giúp người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm này trên thị trường. Đây là cơ sở giúp nhiều thương hiệu TPBVSK của Nhật Bản trở nên phổ biến hơn.

Thương hiệu TPBVSK phổ biến tại Nhật Bản

Với nhịp sống hối hả tại các đô thị lớn, nhiều người trẻ có xu hướng bổ sung dinh dưỡng từ sản phẩm TPBVSK kết hợp bữa ăn hàng ngày.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, thành phần và chất lượng, chứng nhận Japan-GMP (Good Manufacturing Practice) là khía cạnh được người Nhật đề cao khi lựa chọn sản phẩm bổ sung. Đây là tiêu chuẩn quan trọng đảm bảo sản phẩm chăm sóc sức khỏe được sản xuất với chất lượng cao nhất.

Xu hướng bổ sung TPBVSK để chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ biến.

Một trong những thương hiệu TPBVSK đạt đủ tiêu chí trên và phổ biến tại Nhật Bản là DHC, với lịch sử phát triển kéo dài gần 5 thập kỷ. Hiện nay, DHC cũng được phân phối tại Việt Nam.

Theo sổ tay tiếp thị H.B Foods - chuyên phân tích thị trường thực phẩm dùng vì mục đích sức khỏe và sắc đẹp, phát hành năm 2023, DHC đang chiếm thị phần cao nhất trong 26 danh mục về sản phẩm chăm sóc sức khỏe như bổ sung vitamin và khoáng chất, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cơ bản, thực phẩm bổ sung chống oxy hóa và chống lão hóa…

Sản phẩm DHC được bán rộng rãi tại hơn 54.000 điểm bán lẻ trên toàn Nhật Bản.

Đánh giá từ người tiêu dùng

Khi bước sang tuổi 30, chị Karimichi (33 tuổi, Nhật Bản) bắt đầu lo ngại về vấn đề lão hóa. Theo đó, chị dùng DHC Vitamin C Hard Capsule để hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

“Vitamin C rất cần thiết, hỗ trợ làm giảm thâm và giúp da sáng mịn. Tôi ước mình bắt đầu dùng nó sớm hơn”, chị bày tỏ.

Chị Yoshichasan (23 tuổi, Nhật Bản) bắt đầu sử dụng DHC Multivitamins từ khi còn học trung học, đặc biệt khoảng thời gian cảm thấy cơ thể không khỏe. Trong khi đó, Mikan (36 tuổi, Nhật Bản) cho biết mục đích bổ sung vitamin tổng hợp là hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, tăng cường vitamin cho cơ thể.

Bình luận của người tiêu dùng Nhật Bản về sản phẩm của DHC. Ảnh: Cosme.

Tại Việt Nam, DHC là một trong những nhãn hàng có lượt bán cao trên các sàn thương mại điện tử với sản phẩm DHC Sustained Release Biotin, DHC Multivitamins, DHC Collagen Beauty 7000 Plus. Các sản phẩm nhận về đánh giá tích cực từ người tiêu dùng, trong đó có hot mom Salim, beauty blogger Trinh Lucia, beauty blogger Linh Trương.

Trong đó, Linh Trương duy trì thói quen uống biotin từ trước khi mang thai và sau đó bắt đầu dùng lại khi em bé dứt sữa nhằm bổ sung biotin, cung cấp dưỡng chất cho da và tóc.

Beauty blogger Linh Trương yêu thích DHC Sustained Release Biotin.

Trong khi đó, Salim ưu tiên sử dụng DHC Collagen Beauty 7000 Plus vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để hỗ trợ chống oxy hóa, tăng đàn hồi cho da và làm đẹp da. Mẹ bé Pam duy trì thói quen này kết hợp chu trình chăm sóc da mỗi ngày.

“Nhờ thói quen bổ sung collagen, da mình đàn hồi hơn. Vào buổi sáng sau khi thức dậy, da thường bóng nhẹ”, mẹ bé Pam chia sẻ.

Salim sử dụng DHC Collagen Beauty 7000 Plus cùng chu trình chăm da hàng ngày.

Trinh Lucia - beauty blogger người Việt đang sống và làm việc tại Phần Lan - cho biết do khí hậu nơi đây khắc nghiệt nên trái cây, rau củ đều nhập từ xa và trái mùa, dẫn đến dinh dưỡng rất thấp. Người Phần Lan thường dùng TPCN để bổ sung. Vì vậy, Trinh Lucia cũng quen thuộc với sản phẩm TPCN. Đối với sản phẩm bổ sung kẽm như DHC ZinC hay DHC Perfect Vegetable Premium Japanese Harvest, nữ beauty blogger đánh giá rất cao về hiệu quả đối với sức khỏe.