Người định cư Israel phóng hỏa, đốt phá nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây

Một nhà thờ Hồi giáo tại Salfit, Bờ Tây, bị những người định cư Israel phóng hỏa và bôi vẽ khẩu hiệu xúc phạm, làm gia tăng lo ngại về làn sóng bạo lực leo thang trong khu vực.

Giới chức Palestine ngày 14/11 cho biết Nhà thờ Hồi giáo Hajjah Hamidah tại thị trấn Salfit, miền Bắc Bờ Tây, đã bị những người định cư Israel tấn công, phóng hỏa và bôi vẽ graffiti trong vụ việc được mô tả là “tội ác ghê tởm” và “một hành vi xúc phạm trắng trợn đối với người Hồi giáo”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của người định cư nhắm vào người Palestine tăng mạnh trong những tháng gần đây, theo CNN.

Theo tuyên bố từ phía Palestine, “nhiều phần của nhà thờ đã bị thiêu rụi và bị bôi bẩn bằng những khẩu hiệu phân biệt chủng tộc bởi các nhóm người định cư, những người tiến hành các vụ tấn công hàng ngày nhằm vào địa điểm linh thiêng và tài sản của công dân”.

Những hình ảnh được công bố cho thấy các dòng chữ bằng tiếng Hebrew, trong đó có câu xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed, cùng dòng chữ “Không sợ Avi Bluth”, tức chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Bờ Tây, người đã lên án những hành động phá hoại của người định cư Israel trước đó.

Bên trong nhà thờ, nhiều mảng tường bị ám khói đen, kính cửa sổ bị đập vỡ và các mảnh vụn cháy đen phủ kín sàn. Bộ Ngoại giao Palestine ngay lập tức ra tuyên bố lên án, đồng thời “quy trách nhiệm trực tiếp và toàn diện cho chính phủ Israel về vụ tấn công và những hệ quả của nó”.

Cơ quan này cảnh báo rằng các hành vi bạo lực gia tăng có thể đẩy tình hình khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Hiện trường nhà thờ Hồi giáo bị tấn công bởi người định cư Israel ở Bờ Tây. Ảnh: Anadolu.

IDF cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ tấn công và cử binh sĩ tới hiện trường để “rà soát và kiểm tra”, trước khi bàn giao vụ việc cho Cảnh sát Israel xử lý.

Tuy nhiên, IDF cho biết “không xác định được nghi phạm.” Tuyên bố này vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Palestine, trong bối cảnh việc truy cứu trách nhiệm đối với các vụ bạo lực của nhóm định cư thường xuyên bị chỉ trích là thiếu minh bạch và không hiệu quả.

Hiện có khoảng 700.000 người định cư Israel sinh sống tại Bờ Tây và đông Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà Palestine coi là phần thiết yếu của một nhà nước độc lập trong tương lai.

Làn sóng bạo lực từ người định cư gia tăng đáng kể trong năm 2025, đặc biệt trong mùa thu hoạch olive vào tháng 10 và 11. Báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố tuần trước cho thấy ít nhất 264 vụ tấn công của người định cư chỉ trong tháng 10, con số cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 2006.

“Các cuộc tấn công lặp đi lặp lại đã gây thiệt hại nặng nề và làm gián đoạn mùa thu hoạch olive của người dân”, báo cáo nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 12/11, hàng chục người định cư Israel đã tiến hành một vụ phóng hỏa quy mô lớn tại làng Beit Lid ở miền Bắc Bờ Tây, thiêu rụi một nhà máy sữa mới xây và nhiều xe cộ trong khu vực Bedouin lân cận.

Đoạn video do CNN ghi lại cho thấy nhóm người định cư đổ xăng lên xe rồi châm lửa, trong khi người dân Palestine hốt hoảng dùng bình cứu hỏa và xô nước để dập lửa. Ông Monjed Aljuneidi, đại diện công ty sữa Al-Juneidi, mô tả hiện trường là “không thể diễn tả nổi”, đồng thời cho biết: “Tôi nghĩ đây chỉ là thông điệp nhằm đe dọa chúng tôi, đe dọa nhân viên, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động, họ không thể khiến chúng tôi dừng lại”.

Tại cộng đồng Bedouin gần đó, bốn người Palestine phải nhập viện sau khi bị hành hung và bốn con cừu bị giết. Một thiếu niên 15 tuổi, Nabil Dueis, cho biết cậu “bất lực trước hàng trăm kẻ tấn công” và kêu gọi sự bảo vệ từ nhà chức trách. Theo IDF, nhóm người định cư sau đó còn tấn công binh sĩ Israel và làm hư hại một xe quân sự.