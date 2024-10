Người đi xe máy dò dẫm đi trong gió bão giật ầm ầm ven biển Đà Nẵng

Cây ngã đè xe ôtô trên đường Nguyễn Văn Linh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 nên từ sáng sớm nay đến hết ngày 28/10 tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 400 mm; quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 450 mm; quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; huyện đảo Hoàng Sa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3h).