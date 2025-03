Người đi đường liên tục ngã khi qua đường ray 'ám ảnh' ở Bình Dương

Đoạn đường ray song hành với đường dân sinh, nhưng chỉ phục vụ cho việc vận chuyển các đầu máy, toa tàu vào nhà máy xe lửa Dĩ An để bảo trì, sửa chữa.

Ngày 8/3, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, cơ quan chức năng phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tiến hành đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên tuyến đường dân sinh có đường ray xe lửa song hành. Động thái này được thực hiện khi những ngày trước, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy bị trượt bánh, ngã xuống đường khi lưu thông qua nơi này.

Vị trí xảy ra vụ việc là đoạn đường ray kết nối Ga Dĩ An (TP Dĩ An), với nhà máy xe lửa Dĩ An (Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An). Đoạn đường ray này chỉ phục vụ cho việc vận chuyển các đầu máy, toa tàu vào nhà máy xe lửa Dĩ An để bảo trì, sửa chữa.

Khu vực đường ray thường xuyên xảy ra trượt ngã xe máy.

Đoạn đường ray song hành với đường Lý Thường Kiệt, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy lưu thông trượt ngã nhiều thuộc đoạn giao cắt với đường Nguyễn Trãi.

Anh Tuấn Khang, người dân sinh sống trong khu vực có tuyến đường đi qua, cho biết đường ray không dùng cho tàu chạy, chỉ khi đầu tàu, toa tàu hư hỏng mới di chuyển đến nơi sửa chữa. “Đoạn đường ray hoạt động rất ít, thậm chí bạn tôi tới nhà chơi còn hỏi sao đường ray không hoạt động mà chưa tháo dỡ. Không ít người tưởng đường ray đã bỏ. Ô tô, xe máy lưu thông qua đây hàng ngày”, anh Khang chia sẻ.

Trong khi đó, ông Hoàng Hải, sinh sống trên đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP Dĩ An) cho biết thêm: “Nhiều người đi xe máy vào giữa hai đường ray. Khi rẽ phải ra đường Nguyễn Trãi, xe máy cán qua đường ray dẫn tới trượt ngã. Người chạy chậm, khi ngã xuống tự đứng dậy chạy tiếp song cũng không ít trường hợp ngã bị thương”.

Theo đại diện UBND phường Dĩ An, đoạn đường kể trên vào mùa mưa bị ngập nặng do nước không có chỗ thoát. Địa phương muốn cải tạo để người dân đi lại được dễ dàng, tạo cảnh quan đô thị song không đủ thẩm quyền, vì đoạn đường ray do phía đường sắt quản lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, liên tiếp vài năm trở lại đây, trước bất cập, ảnh hưởng tới đời sống người dân tại tuyến đường kể trên, cử tri tỉnh Bình Dương đã phản ánh, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp, sửa chữa.

Tháng 1/2023 và tháng 9/2024, Bộ Giao thông Vận tải hai lần phúc đáp, trong đó cho biết đã giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan của địa phương kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện đầu tư công trình "cải tạo, sửa chữa đường sắt từ Km0+00 - Km+500 tuyến đường sắt vào nhà máy xe lửa Dĩ An, theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023".

Nhận được công văn phúc đáp, người dân địa phương phấn khởi, chờ đợi tuyến đường thay đổi song cho tới nay, việc cải tạo và sửa chữa vẫn chưa tiến hành.