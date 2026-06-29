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Người dân xúc động xem lại lịch sử 50 năm Thành phố mang tên Bác

  • Thứ hai, 29/6/2026 10:26 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Triển lãm trưng bày hàng trăm bức ảnh tư liệu quý, giúp người xem nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu trong mọi lĩnh vực của TP.HCM sau 50 năm vinh dự mang tên Bác.

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Sáng 29/6, triển lãm ảnh "50 năm Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM - Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình" chính thức được khai mạc. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các lãnh đạo ban, sở, ngành.
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Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc triển lãm, ôn lại chặng đường nửa thế kỷ kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đạt được trong 50 năm qua.
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Đông đảo người dân và du khách có mặt từ sớm để theo dõi lễ khai mạc và tham quan triển lãm trong buổi đầu mở cửa. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.
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Bà Nguyễn Thị Thanh, một cựu quân nhân, vào TP.HCM công tác và sinh sống năm 1976, đúng năm thành phố chính thức mang tên Bác. "Tôi thấy tự hào, xúc động khi tham quan triển lãm ảnh hôm nay, những bức ảnh đánh dấu nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố. Tình cảm của chính quyền, quân đội dành cho đồng bào luôn được gìn giữ suốt nhiều năm", bà Thanh chia sẻ.
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Nổi bật trong các tác phẩm ảnh trưng bày là Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc chính thức đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM được ban hành ngày 2/7/1976.

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Triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh và tư liệu tiêu biểu, giới thiệu những mốc son chói lọi của cách mạng, các thành tựu nổi bật và khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Khu vực này mở cửa tự do và là điểm tham quan hoàn toàn ngoài trời.
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Triển lãm diễn ra tại đường Đồng Khởi (Công viên Chi Lăng) từ đường đoạn giao với đường Nguyễn Du đến đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn).
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Chuỗi triển lãm ảnh diễn ra từ 1-11/7 tại các khu vực trung tâm. Hàng trăm bức ảnh sẽ giúp người xem nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của TP.HCM trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.
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Ngoài ra, nhiều triển lãm cấp cơ sở sẽ được tổ chức tại các không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các cụm dân cư, khu công nghiệp, khu sinh hoạt cộng đồng trong địa bàn thành phố.

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