Người dân xúc động xem lại lịch sử 50 năm Thành phố mang tên Bác

Bà Nguyễn Thị Thanh, một cựu quân nhân, vào TP.HCM công tác và sinh sống năm 1976, đúng năm thành phố chính thức mang tên Bác. "Tôi thấy tự hào, xúc động khi tham quan triển lãm ảnh hôm nay, những bức ảnh đánh dấu nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố. Tình cảm của chính quyền, quân đội dành cho đồng bào luôn được gìn giữ suốt nhiều năm", bà Thanh chia sẻ.