Nước lũ sông Vệ dâng quá nhanh lúc rạng sáng, khiến nhiều hộ dân ở xã Thiện Tín (tỉnh Quảng Ngãi) không kịp trở tay, đành bỏ lại tài sản để chạy thoát thân.

Sau 3 ngày mưa lớn, nhiều khu dân cư ven sông Vệ, đoạn qua xã Thiện Tín (tỉnh Quảng Ngãi) chìm trong nước lũ. Sáng 29/11, khi nước bắt đầu rút, người dân cùng lực lượng chức năng tất bật thu dọn bùn đất, cứu vãn những tài sản còn có thể sử dụng.

Đợt mưa lũ từ ngày 27/11 đến nay khiến 213 nhà dân trên địa bàn xã Thiện Tín bị ngập sâu từ 0,7-1,5 m, hơn 2.400 hộ dân bị cô lập. Địa phương đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó mưa lũ, sơ tán 273 người đến nơi an toàn.

Mực nước sông Vệ đã rút nhưng vẫn còn ở mức cao.

Bỏ lại tài sản, chạy lũ trong đêm

Nằm sát sông Vệ, nền ngôi nhà chị Ngô Thị Ngọc Hà (trú thôn Xuân Hòa, xã Thiện Tín) đã được xây cao hơn mặt đường gần nửa mét. Thế nhưng, chừng ấy vẫn không đủ để giúp gia đình chị tránh được trận lũ lần này.

Khoảng 3-4h ngày 28/11, khi cả nhà đang ngủ thì nước bất ngờ dâng nhanh, tràn vào nhà. Nước dâng quá nhanh nên mọi người phải bỏ tài sản để bảo đảm tính mạng.

"Nước dâng cao 1 m, cả nhà hốt hoảng dọn vội được ít đồ rồi lo thoát thân", chị Hà nói.

Sau một đêm chạy lũ, trở về nhà là cảnh ngổn ngang bùn đất. Chiếc tủ lạnh, tài sản có giá trị của gia đình, nằm giữa bùn đất cùng nhiều vật dụng.

Sáng 29/11, 5 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiện Tín có mặt tại nhà chị Hà giúp gia đình thu dọn bùn đất, lau chùi đồ đạc.

Tại thôn Tân Phú xã Thiện Tín, bà Trần Thị Hương cùng người thân cũng đang hối hả đưa những món đồ bị nước lũ ngâm ra sân lau rửa. Sau một đêm chạy lũ, giờ đây, gia đình cố gắng cứu vãn những tài sản còn có thể sử dụng.

Bà Hương cho biết sinh ra và lớn lên trong cảnh thường xuyên ngập lụt, nhưng bà vẫn bất ngờ vì trận lũ này nước dâng cao và quá nhanh.

Khi nước tràn vào nhà, nhiều người đành bỏ lại tài sản, vội vã chạy đến nơi an toàn.

Chị Hà cho biết nước lên rất nhanh, nhiều đồ đạc trong nhà không kịp dọn đã bị nước lũ nhấn chìm.

Chạy đua dọn bùn, đón trẻ trở lại trường

Không chỉ nhà dân, nhiều phòng học trên địa bàn xã Thiện Tín cũng ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút.

Tại phân hiệu 1 Trường Mầm non Thiện Tín, nước lũ tràn vào cả 5 phòng học trong đêm 27 và rạng sáng 28/11. Khi nước rút, bùn đất, rác thải phủ khắp nền phòng, nhiều dụng cụ phục vụ công tác dạy và học bị hư hỏng.

Ngày 29/11, các giáo viên cùng cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự địa phương tất bật thu gom rác, dọn bùn đất, vệ sinh phòng học và lau rửa những dụng cụ bị ngâm nước.

Cô Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiện Tín, cho biết phân hiệu 1 nằm ở khu vực trũng thấp nhất. Trong đợt lũ vừa qua, nước mang theo bùn đất tràn vào tất cả lớp học, nước ngập cao hơn 30 cm so với nền phòng.

Với sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự địa phương, nhà trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả, cố gắng không để việc học của trẻ bị gián đoạn kéo dài.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 200 ngôi nhà trên địa bàn xã Thiện Tín bị ngập, khoảng 2.400 hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống.

Khẩn trương lo cho dân vùng lũ Ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại hai xã Thiện Tín và Phước Giang. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương phải chủ động phương án sơ tán, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phân công cán bộ bám sát từng thôn, xóm để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.