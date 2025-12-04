Người đàn ông tử vong bất thường trên đường ở TP.HCM

Hình ảnh được camera an ninh nhà dân ghi lại, cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 3 xe máy ngã xuống đường. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hình ảnh được camera an ninh nhà dân ghi lại. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 4/12, chị L.T.T.T. (ngụ TPHCM) chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong về một người thân trong gia đình trên đường, chưa rõ nguyên nhân. Phía gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận về vụ việc.

Chị T. cho biết vào chiều muộn 24/11, anh N.P.A. (SN 1992) điều khiển xe máy đi đón con trên theo hướng từ vòng xoay An Phú đến ngã tư 550 (phường Dĩ An, TP.HCM).

Khi vừa qua cổng Công ty Thái Bình thì anh A. bị . Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa rất lớn.

Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân gần khu vực hiện trường ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 3 xe máy ngã xuống đường, trong đó có anh N.P.A. Nạn nhân bị thương rất nặng (gãy cổ, chấn thương sọ não, dập phổi...), dẫn tới tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã có mặt khám nghiệm , trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kể từ hôm xảy ra vụ việc tới nay, dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh N.P.A. vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố, dù gia đình nạn nhân đang mong chờ từng ngày.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng và công an cơ sở đã đến hiện trường để khám nghiệm. Do vụ việc có người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thụ lý điều tra.

“Tôi vừa trao đổi với phía đơn vị liên quan. Các đồng chí cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo ngay cho gia đình nạn nhân” - đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin.