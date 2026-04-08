Người đàn ông nhổ nước bọt vào người phụ nữ ở Gia Lai

Sau khi clip người đàn ông hành hung, nhổ nước bọt vào người phụ nữ lan truyền trên mạng, Chủ tịch UBND phường ở Gia Lai khẳng định đang khẩn trương xác minh.

Tối 7/4, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết công an địa phương đã nắm bắt về đoạn clip ghi lại cảnh phụ nữ lớn tuổi bị hành hung. Theo video, người phụ nữ đang phụ bán hàng thì bị một khách hàng xúc phạm, nhổ nước bọt và có hành vi bạo lực.

Hình ảnh người phụ nữ bị người đàn ông lực lưỡng chửi bới, đe dọa, hành hung và nhổ nước bọt vào người do camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Sự việc được cho là xảy ra tại một quán bánh vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ.

"Chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ người hành hung phụ nữ và xử lý theo quy định của pháp luật", bà Nguyễn Thị Bích Hoa nói.

Video ghi lại được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc với hành động côn đồ của người đàn ông. "Tại sao lại hành xử với một người như vậy? Đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý nghiêm để làm gương, không thể để thói côn đồ lên ngôi thế này", là những bình luận trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 4h35 cùng ngày, ba người đàn ông đang ngồi ăn tại một quán trên trên vỉa hè, thì người áo đen, mặc quần jean xanh xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi được cho là giúp việc tại quán.

Trong lúc cự cãi, người đàn ông bê chồng ghế nhựa bên cạnh ném mạnh về người phụ nữ lớn tuổi. Tên này còn nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và có hành động côn đồ, đánh liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, cho đến khi một người trong nhóm đứng lên can ngăn thì mới dừng lại.