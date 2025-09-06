Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông đột tử trong quán nước ở Đồng Tháp

  • Thứ bảy, 6/9/2025 11:38 (GMT+7)
Vị khách đột tử trong quán nước ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h15 hôm qua (5/9) tại một quán nước ở xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Người này vào quán nước kể trên ngồi một lúc rồi đi ra ngoài. Khi vừa quay lại quán, ông ta bất ngờ ngã quỵ. Nhân viên quán đến hỗ trợ nhưng phát hiện vị khách đã ngừng thở nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an xã Tân Hương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-dot-tu-trong-quan-nuoc-o-dong-thap-post1775881.tpo

Thịnh Tiến - Hòa Hội/Tiền Phong

Đồng Tháp Tân Hương

  • Đồng Tháp

    Đồng Tháp
    • Diện tích: 3.378,8 km²
    • Dân số: 1.680.300
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 277
    • Biển số xe: 66

