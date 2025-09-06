Người đàn ông đột tử trong quán nước ở Đồng Tháp

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h15 hôm qua (5/9) tại một quán nước ở xã Tân Hương (Đồng Tháp).
Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Người này vào quán nước kể trên ngồi một lúc rồi đi ra ngoài. Khi vừa quay lại quán, ông ta bất ngờ ngã quỵ. Nhân viên quán đến hỗ trợ nhưng phát hiện vị khách đã ngừng thở nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, công an xã Tân Hương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.