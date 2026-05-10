Người đàn ông đổ gần 100 vỏ chai bia xuống sông tại Huế

Chính quyền phường Phú Xuân (TP. Huế) nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử lý và yêu cầu người vi phạm trục vớt toàn bộ số vỏ chai thủy tinh đã vứt xuống sông.

Chiều 10/5, UBND phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về việc một người đàn ông đổ hàng loạt vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn, lực lượng chức năng địa phương gồm Công an phường và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi trên là ông Ngô Quốc C. (SN 1985), trú tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân làm việc, lập biên bản đối với ông Ngô Quốc C. về hành vi vứt hàng loạt vỏ chai bia bằng thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn. Ảnh: CTV

Theo trình bày của ông C, do trong nhà tồn đọng nhiều vỏ chai bia cũ nhưng phía cửa hàng không thu mua lại nên ông đã mang số chai này đổ xuống sông. Hành vi này đã bị ghi hình lại bằng clip và lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 10/5 gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Từ vị trí xuất hiện trong đoạn video do người dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định địa điểm xảy ra vụ việc thuộc khu vực nhà của ông C. trên đường Lê Duẩn. Chính quyền địa phương nhận định việc xả hàng loạt vỏ chai thủy tinh xuống sông là hành vi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chai có thể bị vỡ.

Bộ phận Quản lý đô thị phường Phú Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C., đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bằng việc đưa ghe trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã xả xuống sông Kẻ Vạn. Số lượng vỏ bia vứt bỏ xuống sông khoảng 100 chai.

Trục vớt vỏ chai bia do ông Ngô Quốc C. vứt xuống sông Kẻ Vạn. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Kỷ - Trưởng bộ phận Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân - cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo phường đã chỉ đạo xác minh, xử lý ngay trong ngày nhằm răn đe, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo UBND phường Phú Xuân, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, ông C. đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm và rút ra bài học về ý thức bảo vệ môi trường.

Chiều cùng ngày, sau khi người vi phạm hoàn thành việc trục vớt số chai bia đã đổ xuống sông, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trạng để tham mưu xử lý theo quy định.

Sông Kẻ Vạn thuộc địa bàn hai phường Phú Xuân, Kim Long vừa được đầu tư nạo vét, xây kè, xử lý môi trường. Ảnh: Ngọc Văn

Chính quyền địa phương cho rằng, sau vụ việc người đàn ông cắt nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà, hành vi đổ hàng loạt vỏ bia xuống sông Kẻ Vạn tiếp tục là lời cảnh báo về ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị, môi trường và hệ thống sông ngòi trên địa bàn TP. Huế.