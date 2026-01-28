Người đàn ông bị đánh gục trước trung tâm Gold Coast Nha Trang

Một đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông bị đánh gục trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 28/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, khiến một người bị thương.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây ghi lại cảnh 2 người đàn ông cãi vã, sau đó xảy ra xô xát. Sự việc được xác định xảy ra khoảng 19h ngày 27/1, tại khu vực trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, số 1 Trần Hưng Đạo.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang. Ảnh: cắt từ clip.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả. Một người mặc áo đồng phục màu xanh liên tiếp đấm người đàn ông mặc áo trắng, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, nhiều người mặc đồng phục taxi đã vào can ngăn, người mặc áo xanh mới dừng tay. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra ở khu vực đông người qua lại, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.

Theo một số tài xế taxi, khu vực trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang thường xuyên xảy ra tranh cãi, chủ yếu liên quan đến việc đón, trả khách giữa các hãng taxi hoạt động trên địa bàn.

Hiện Công an phường Nha Trang tiếp tục thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.