Người đàn ông bất ngờ liệt nửa người lúc đang ngủ

Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người, ý thức chậm.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ gọi người đàn ông 65 tuổi này là bệnh nhân đột quỵ may mắn vào ngày cuối cùng của 2023. Ảnh: BVCC.

Đêm 31/12/2023, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, tiếp nhận người bệnh nam 65 tuổi trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, thang điểm đánh giá ý thức Glasgow 13 điểm.

Bệnh nhân chỉ có thể quay mắt, quay đầu bên phải, liệt 1/2 người trái, sức cơ chỉ còn 1/5. Ngoài ra, người này cũng có tiền sử tăng huyết áp.

Theo lời kể của gia đình người bệnh, khoảng 9h ngày 31/12/2023, bệnh nhân đi ngủ bình thường, nhưng đến 11h, gia đình phát hiện ông đã liệt nửa người, tiếp xúc chậm, nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân được chụp CT Scan. Trên phim 3D mạch máu não cho thấy hình ảnh nhồi máu não tối cấp do tắc động mạch não giữa bên phải. Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp mạch được huy động và tiến hành can thiệp lấy huyết khối cho bệnh nhân. Sau can thiệp, mạch máu não bị tắc được tái thông hoàn toàn.

Ngày 1/1, bệnh nhân cải thiện hoàn toàn, hết liệt chi và tiếp tục điều trị, dự kiến ra viện trong vài ngày tới. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ gọi người đàn ông 65 tuổi này là bệnh nhân đột quỵ may mắn vào ngày cuối cùng của 2023.

Đối với các bệnh nhân đột quỵ, cứ mỗi giây trôi qua, 32.000 tế bào não sẽ chết nếu không được cung cấp máu và oxy. Mỗi phút sẽ có 1,9 triệu tế bào não chết đi, để lại khiếm khuyết thần kinh rất nặng nề.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Tổng thư ký Hội Đột quỵ Việt Nam, nhấn mạnh "nguyên tắc vàng" khi phát hiện một người bị đột quỵ đó là tính thời điểm, việc chích, nặn máu từ đầu ngón tay, chân thậm chí gây chậm trễ trong quá trình cứu chữa nạn nhân.

Các triệu chứng đột quỵ thường được ghi nhớ dưới từ viết tắt FAST:

F (Face) - Khuôn mặt: Yêu cầu người đó mỉm cười. Một bên mặt có bị xệ không?

A (Arms) - Tay: Đề nghị người đó giơ cả hai cánh tay lên. Một cánh tay có trôi xuống phía dưới không?

S (Speech) - Lời nói: Yêu cầu người đó lặp lại một cụm từ đơn giản. Họ có nói ngọng không?

T (Time) - Thời gian: Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu như trên, hãy gọi cấp cứu ngay.