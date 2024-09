Người dân ném dây thừng, cứu một phụ nữ bị nước cuốn

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một người phụ nữ đi xe máy bị nước cuốn trôi may mắn đã được người dân cứu sống.

Bà Loan bị nước cuốn trôi và may mắn được người dân ném dây thừng cứu lên bờ an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 20/9, bà Hồ Thị Loan (49 tuổi, trú xóm 5, xã Ngọc Sơn) đi xe máy lên ủy ban xã rồi quay trở về nhà. Khi đi đến khu vực đường tràn ngập nước, bà Loan cố gắng chạy xe máy qua thì bị nước chảy mạnh, cuốn trôi xuống phía dưới. May mắn, bà Loan đã bám được vào hàng cây bên đường.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã ra hỗ trợ rồi ném dây thừng để kéo bà Loan vào bờ an toàn. Riêng chiếc xe máy đã bị nước cuốn trôi.

“Lúc đó nước không sâu nhưng chảy khá mạnh. Người này chủ quan, cố đi qua và có thể mặc áo mưa nên bị nước đẩy ngã xuống. Phía dưới có rất nhiều cây nên chị ấy bám vào và gọi người ra hỗ trợ”, lãnh đạo xã Ngọc Sơn nói và cho biết, đoạn đường này hiện đã rút bớt nước. Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn và cho người canh gác để đảm bảo an toàn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Loan rất khó khăn. Chồng bà Loan đã mất hơn một năm. Tháng trước, con gái bà Loan cũng bị rắn cắn tử vong. Hiện bà Loan ở một mình.

