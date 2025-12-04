Người dân Khánh Hòa chống chọi đợt ngập mới

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ Sông Cái dâng cao, gây ngập trở lại nhiều khu dân cư ven sông.

Sáng 4/12, nước sông Cái dâng cao. Ảnh: Tiền Phong

Trước diễn biến phức tạp, người dân vội vã kê cao tài sản, gia cố nhà cửa và sẵn sàng di dời theo khuyến cáo của chính quyền để ứng phó đợt ngập mới.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 3/12 khiến mực nước Sông Cái dâng cao đột ngột, gây ngập sâu nhiều tuyến đường và , đặc biệt tại các thôn ven sông.

Sáng 4/12, nước lũ tiếp tục dâng, có nơi trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy dòng nước vẫn chảy xiết, tràn mạnh ra mặt đường.

Con đường ở phường Bắc Nha Trang ngập sâu khiến các phương tiện đi lưu thông khó khăn. Lực lượng dân quân giăng dây cấm người dân lưu thông qua con đường có nước chảy xiết. Ảnh: Tiền Phong

Tại thôn Xung Phong, vợ chồng bà Lương Thị Thương tất tả cào rác, cố ngăn không cho nước cuốn rác vào nhà. Bà Thương cho biết nước bắt đầu tràn vào từ lúc 3h sáng cùng ngày.

“Nước lên từ 3 giờ sáng, chảy xiết lắm. Đợt trước nó mới đụng tới mái nhà, lần này lên tới đầu gối rồi. Đồ đạc kê lên bữa giờ chưa kịp hạ xuống, đợt trước mất hết rồi, giờ còn cái gì nữa đâu, chỉ còn hai cái mạng già này thôi”, bà Thương nghẹn giọng.

Cách đó không xa, chị Lê Thị Thu Tuyến (trú thôn Xung Phong, phường Bắc Nha Trang) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vừa qua. “Đồ đạc hư hỏng đợt trước còn chưa xử lý xong mà giờ nước lại lên nữa. Nước chưa vào nhà nhưng tôi lo lắm”, chị Tuyến chia sẻ.

Ngôi nhà của bà Lương Thị Thương nước ngập từ 3h sáng 4/12. Ảnh: Tiền Phong

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban phòng thủ dân sự phường Tây Nha Trang đã phát đi cảnh báo, đề nghị người dân ven sông và vùng trũng thấp nâng cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình thời tiết, kê cao tài sản quan trọng và sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản trước đợt lũ được đánh giá là rất nguy hiểm.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đang trong tình trạng nhiều mây, xuất hiện mưa vừa đến mưa to, một số nơi ghi nhận mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm; riêng Khánh Hiệp đạt 200,3 mm, Sơn Thái 135,0 mm, Đa Nhim 134,4 mm và Khánh Phú 129,4 mm. Dự báo trong 24h tới, trên các sông của tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở trên dưới mức báo động 1, riêng sông Cái Nha Trang tại trạm Tân Mỹ và sông Cái Nha Trang tại trạm Diên Phú trên dưới mức báo động 2.

Nhiều trường học cho học sinh nghỉ

Sáng 4/12, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, nhiều trường học trên địa bàn xã Diên Khánh, xã Diên Điền và phường Tây Nha Trang, tỉnh đã đồng loạt thông báo cho để đảm bảo an toàn.

Nước ngập sáng 4/12. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, tại xã Diên Khánh, toàn bộ 14/14 cơ sở giáo dục đã ngưng hoạt động, bao gồm: 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 3 trường THCS, 1 trường THPT và 1 trường trung cấp nghề.

Tương tự, tại xã Diên Điền, 8/8 trường học cũng nhanh chóng triển khai thông báo nghỉ học. Đáng chú ý, tại phường Tây Nha Trang, nhiều trường cũng nằm trong danh sách tạm nghỉ như: Mầm non Vĩnh Trung, Tiểu học Vĩnh Trung, THCS Cao Thắng, THCS Lương Định Của, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Đình Chiểu...

Trường THCS Trần Quang Khải ngập sâu trong đợt lũ cuối tháng 11/2025. Ảnh: Tiền Phong



Thầy Võ Thanh Việt - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa), cho biết: Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 3/12 đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Dù mực nước chưa tràn vào khuôn viên nhưng trường đã tạm cho học sinh nghỉ học để kê cao đồ đạc.

"Việc cho học sinh nghỉ là quyết định kịp thời và cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, phụ huynh trong bối cảnh mưa lũ đang có xu hướng tiếp tục dâng cao và diễn biến hết sức phức tạp", thầy Việt nói.