Người dân chú ý gì về cấp phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 1/7?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp gồm 3 điều, trong đó đã sửa đổi, bổ sung 33 điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

Luật có nhiều nội dung đáng chú ý. Cụ thể, luật quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp; chỉ được yêu cầu cung cấp phiếu số 1 trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

Công an TP.HCM hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Luật cũng quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau.

Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được cập nhật, hiển thị trên VNeID.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Nhằm thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, luật quy định thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến, phi địa giới hành chính để thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với trường hợp là người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử thì yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu (đối với cả 2 loại phiếu).

Theo quy định của luật, thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp giảm xuống là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Trường hợp có thông tin về án tích hoặc hành vi phạm tội mới cần xác minh thì thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 15 ngày.

Theo quy định hiện hành, thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp là không quá 10 ngày.