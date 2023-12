Người dân bất an khi đi qua các hầm đi bộ cửa ngõ TP.HCM

Thời gian qua, khu vực hầm chui nút giao thông Bình Thuận có nhiều người thường xuyên tập trung sinh hoạt ăn ngủ, thậm chí có một số người còn tụ tập hút chích, gây mất trật tự.

Thời gian qua, khu vực hầm chui nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có nhiều người thường xuyên tập trung sinh hoạt ăn ngủ, thậm chí có một số người còn tụ tập hút chích, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trung tâm Quản lý hạ tầng Giao thông đường bộ (Sở Giao thông vận tải TP.HCM) vừa có văn bản gửi Công an huyện Bình Chánh đề nghị hỗ trợ xử lý tình trạng mất an ninh, trật tự tại khu vực hầm chui nút giao thông Bình Thuận.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, đơn vị nhận được công văn của Công ty CP Công trình cầu phà thành phố (đơn vị quản lý bảo trì hầm chui nút giao thông Bình Thuận) kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ, phối hợp xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép tại 3 hầm đi bộ BT1, BT2 và BT3.

Lối vào hầm chui khu vực nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh). Ảnh: C.H.

Cụ thể, đơn vị quản lý cho biết, vào buổi tối hàng ngày, nhiều người thường xuyên ăn ngủ, sinh hoạt thậm chí một số đối tượng tụ tập hút chích trong các hầm đi bộ nêu trên. Việc này gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường đồng thời gây cản trở việc sử dụng hầm để đi bộ của nhiều người dân.

Nghiêm trọng nhất là tại hầm BT3 (hầm băng ngang quốc lộ 1 về phía Long An) tình trạng này diễn ra liên tục cả ngày đêm. Nhân viên Công ty CP Công trình cầu phà TP.HCM đã liên tục nhắc nhở nhưng tình trạng trên vẫn không được cải thiện.

Bên cạnh đó, một số đối tượng có tính hung hăng, côn đồ, mang theo cả hung khí đe dọa đến an toàn của nhân viên trực gác. Một số người có biểu hiện sức khỏe bất ổn, nhân viên trực gác cũng đã hỗ trợ gọi đơn vị cấp cứu 115 kiểm tra, cứu chữa.

Một số người thản nhiên mắc võng để ngủ ở lối lên xuống hầm đi bộ. Ảnh: Đơn vị quản lý, bảo trì công trình cung cấp.

Một số đối tượng hút chích bỏ lại kim tiêm và một số người mang theo hung khí ở trong hầm đi bộ. Ảnh: Đơn vị quản lý, bảo trì công trình cung cấp.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, nhận thấy, tại khu vực các hầm chui BT1, BT2, BT3 hiện nay có tình trạng mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có một số đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng trực gác, đảm bảo an toàn cho người bộ hành, bảo vệ tài sản của Nhà nước tại các hầm chui đi bộ thuộc khu vực nút giao thông Bình Thuận, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm đối với tình trạng nêu trên.

Khu vực hầm chui nút giao thông Bình Thuận hiện đã xuống cấp, ít người đi lại. Ảnh: C.H.

Trước đó, trong công văn gửi đi vào cuối tháng 11/2023, Công ty CP Công trình cầu phà TP.HCM đã kiến nghị UBND thị trấn Tân Túc và UBND Xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) xem xét hỗ trợ xử lý, có biện pháp chế tài, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấm dứt các tình trạng lấn chiếm trên để đảm bảo mỹ quan, môi trường đô thị và người đi bộ di chuyển qua hầm được an toàn và thông suốt.