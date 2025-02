Người bị bỏ rơi trong phim tài liệu 'Anh trai say hi'

Hành trình của 30 nghệ sĩ trẻ từ lúc gây sốt thị trường nhạc Việt đến chuỗi concert sau đó, vừa được tái hiện ở phim tài liệu “Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng”.

*Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Mùa hè năm 2024, lần đầu tiên tại thị trường giải trí Việt, một show thực tế sống còn quy tụ 30 nam nghệ sĩ trẻ mang tên Anh trai “say hi”, lên sóng và ngay lập tức tạo ra một cơn sốt chưa từng thấy.

Hàng loạt sản phẩm hit được tạo ra trong một thời gian ngắn, liên tục thống lĩnh vị trí thịnh hành trên YouTube. Những chủ đề liên quan đến dàn anh trai và show thực tế, thu hút độ thảo luận, bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, ở nhiều khía cạnh.

Không dừng lại ở đó, chuỗi concert cùng tên diễn ra tại TP.HCM, Hà Nội trong nhiều tháng sau đó, cũng nối dài hiệu ứng cho chương trình lẫn 30 anh trai. Chỉ trong thời gian ngắn, không ít nam nghệ sĩ trẻ, từ những người không ai biết mặt nhớ tên, vụt sáng trở thành những idol thế hệ mới. Và cũng có không ít cái tên được 'cứu vớt' sau quãng thời gian dài chật vật trong âm nhạc .

Hành trình thăng hoa nhưng cũng không ít thăng trầm ấy, vừa được tái hiện trong phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng.

Bộ phim tài liệu lê thê, rời rạc

Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng do bộ đôi Nguyễn Hoàng Tuấn (Jason) và Nguyễn Duy Anh (Mr Blue) cầm trịch. Bộ phim tài liệu có thời lượng 120 phút, ghi lại câu chuyện của dàn 30 anh trai trong chương trình Anh trai "say hi" với điểm nhấn là các concert diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào cuối năm 2024.

Phim mở đầu bằng cảnh các fan nữ xếp hàng dài, đợi chờ từ sáng sớm để được vào trong xem concert Anh trai "say hi". Sau khung cảnh sôi động với những tiếng reo hò, la hét, ống kính của đạo diễn bắt cận vào khung hình của 30 anh trai, để giới thiệu về “chủ nhân chính” của bộ phim.

Phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng ghi lại hành trình của 30 nghệ sĩ trẻ trong chương trình và chuỗi concert sau đó. Ảnh: NSX.

Trên sân khấu, các thành viên cùng đồng thanh ca khúc Say hi never say goodbye, một sáng tác của Dương Domic. Lần lượt sau đó là những chia sẻ của một số anh trai. HIEUTHUHAI nói Anh trai “say hi” là hành trình kỳ diệu, và thành công đến từ sự không toan tính, mục đích. Trong khi đó, Isaac gọi đây là mùa hè đẹp và đáng nhớ nhất với anh cũng như hàng triệu người hâm mộ.

Trong phần lớn thời lượng, bộ phim chủ yếu trình chiếu lại các bản hit từng xuất hiện ở những concert trước đó, như Catch me if you can, No Far No Star, Sao hạng A, I’m thinking about you, Bao lời con chưa nói… Xen giữa đó là các cảnh quay hậu trường, cùng tâm sự của dàn nghệ sĩ trẻ trong lần đứng đứng trước hàng vạn khán giả tại sân Mỹ Đình. Một số lát cắt về cảnh các anh trai tập luyện, sự cố sau cánh gà, áp lực hoàn thành bài trong khoảng thời gian ngắn hay những giọt nước mắt khi phải nói lời chia tay đồng đội… cũng được tái hiện chân thật.

Trong một cảnh quay, Captain lần đầu lên tiếng về sự việc anh bị nhận xét “hát ít, mất dạng” ở những concert. Theo ca sĩ, anh luôn muốn chứng minh cho gia đình, người thân, giáo viên thanh nhạc về sự trưởng thành của mình. Việc anh hát ít bài, ở một góc độ nào đó, cũng khiến nam ca sĩ buồn, suy nghĩ. Song khi nói chuyện với các anh trai khác, nhìn thành công của họ trong chương trình, Captain đã gạt qua những cảm xúc cá nhân. "Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng, Captain đã hết buồn rồi. Mọi người đừng lo. Tham gia chương trình, tôi hạnh phúc và nhận về nhiều hơn những gì mọi người biết”, anh nói.

Một thành viên khác là Nicky cũng hồi tưởng lại cảm giác khi ngồi trên xe bus hai tầng và đi qua những con đường ở Hà Nội, phía dưới là đông đảo khán giả chạy theo xin chữ ký, tặng quà. Ca sĩ chia sẻ rằng anh đã đi qua những con đường này nhiều lần từ nhỏ đến lớn. Song đây là lần đầu bản thân tận hưởng hạnh phúc của một người nghệ sĩ, được người hâm mộ chờ đợi phía dưới. Trong một khoảnh khắc đứng trên tầng hai của xe bus, Nicky nhìn thấy mẹ mình từ xa, đang cầm điện thoại quay lại con trai cùng các đồng đội.

Đến tận quá nửa thời lượng, bộ phim mới đề cập đến thông điệp được nhắc tới trong tên gọi - Kẻ phản diện tạo nên anh hùng. Thực chất, đây chỉ là một câu nói của Quang Hùng MasterD, rằng “kẻ phản diện của các anh trai, không ai khác là bản thân họ”. Giọng ca Trói em lại chia sẻ về câu chuyện vượt qua nỗi tự ti để đấu tranh với “kẻ phản diện” trong anh, khi đến với một chương trình có sự góp mặt của 29 nghệ sĩ khác.

Song thông điệp nói trên chỉ được nhắc tới trong một phân cảnh ngắn ngủi, mờ nhạt. Sau đó, bộ phim tiếp tục bị chiếm lĩnh những tiết mục âm nhạc nối dài, kèm chia sẻ của một số anh trai về tình bạn, tình anh em trong chương trình. Những tình tiết phim và gương mặt quen thuộc liên tục lặp lại, gây cảm giác lê thê, đơn điệu cho người xem.

Hơn thế, những câu chuyện do dàn nam nghệ sĩ nhắc nhớ, thực chất cũng không quá mới mẻ, thu hút. Với những ai theo dõi kỹ lưỡng chương trình từ những tập đầu sẽ dễ nhận ra, các cảnh hậu trường trong bộ phim không qua khác biệt với những video mà nhà sản xuất đăng tải trên các nền tảng truyền thông. Các góc máy cũng thiếu sự đa dạng, chưa khơi gợi được cảm xúc cho người xem.

Anh Tú Atus, Đức Phúc bị bỏ quên

Dù được xây dựng với mong muốn kể trọn vẹn câu chuyện của 30 anh trai, nhưng dễ nhận ra ê-kíp vẫn chưa giải được bài toán phân bổ thời lượng xuất hiện của tất cả. Dẫn tới nhiều nam nghệ sĩ bị lu mờ hoặc chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Không khó để thấy HIEUTHUHAI được nhà sản xuất ưu ái, khi xuất hiện dày đặc từ đầu đến cuối bộ phim. Từ cách HIEUTHAI nói về lý do tham gia chương trình, cách tạo ra những bản hit trong khoảng thời gian ngắn đến những chia sẻ của giám đốc âm nhạc Justatee hay Pháp Kiều với những lời khen có cánh cho trưởng nhóm Gernang. Trong phân đoạn, ê-kíp còn chèn thêm cả phát biểu của HIEUTHUHAI ở sân khấu của lễ trao giải âm nhạc. Tất thảy tạo cảm giác đây là dự án phim tài liệu với nam chính là HIEUTHUHAI.

Nhiều anh trai bị bỏ quên trong phim tài liệu. Ảnh: Phương Lâm/NSX.

Ngoài HIEUTHUHAI, một số gương mặt khác như Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Jsol, Captain, Rhyder… xuất hiện khá dày. Thậm chí, Negav - một ca sĩ vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn, hành xử, cũng có chia sẻ dài ở gần cuối phim.

Trong khi đó, nhiều anh trai khác như Anh Tú, Atus, Đức Phúc, Erik… lại không được nhắc tên, điểm mặt ở bộ phim tài liệu, dù họ góp công không nhỏ trong thành công của chương trình. Đáng nói, MC Trấn Thành, người được cho là “linh hồn” của Anh trai “say hi”, cũng chỉ xuất hiện trong vài ba cảnh mờ nhạt, không có phát biểu, chia sẻ.

Phạm Anh Duy, Tage, Ali Hoàng Dương, Quang Trung và nhiều anh trai khác, gần như vắng bóng. Một số ca khúc đình đám nhất trong chương trình như Ngáo ngơ, Ngạo nghễ… không được trình chiếu, cũng là điểm tiếc nuối với khán giả yêu mến chương trình.

Trên mạng xã hội, chủ đề về việc một số nam nghệ sĩ bị “bỏ quên” trong phim tài liệu đang gây bàn luận với lượng tương tác lớn. Thậm chí, không ít fan của những anh trai nói trên còn tỏ ra bức xúc, để lại phản ứng với ê-kíp thực hiện tác phẩm.

Ngoài ra, việc ê-kíp đưa một vài chi tiết về những lùm xùm trước đó liên quan đến Anh trai "say hi" như bị tố đạo nhái, phông bạt số liệu khán giả lên màn ảnh rộng, sau đó là “đáp trả” bằng loạt thành tích về lượt xem chương trình..., cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về mục đích cuối cùng của đơn vị sản xuất là gì?.