Ngay đầu bài viết, nhà báo Oliver Holt nhấn mạnh: “Có lẽ lúc này bạn cảm thấy tin tưởng vào Southgate. Có lẽ vào lúc này, trước khi quá muộn, bạn cần sẵn sàng nói rằng mình đã sai với Southgate”.

CĐV Anh không chỉ nhạo báng hay nhận định ác cảm với Southgate mà còn có những hành động xúc phạm, khủng bố tinh thần với các cầu thủ và người thân của họ.

Trong trận tuyển Anh hòa Slovenia tại vòng bảng, các CĐV Anh la ó chế nhạo Southgate. Sau trận, chiến lược gia 53 tuổi vẫn lịch sự như một quý ông khi dẫn đội bước ra gần khán đài để vỗ tay tri ân khán giả. Kết quả là ông không chỉ bị la ó tiếp mà còn bị ném những ly bia nhựa.

Không chỉ Southgate mà người nhà của vị HLV này cũng như các cầu thủ trở thành mục tiêu của những vật thể lạ mang tên ly bia nhựa.

Hậu vệ Ezri Konsa tiết lộ rằng người thân của mình và một số cầu thủ khác bị ném ly bia nhựa "đến từ mọi góc độ". Điều này dẫn đến việc các cầu thủ phải lo lắng khi cha mẹ, con cái của họ đến sân và liên tục hỏi han tình hình người nhà.

Để các cầu thủ và đặc biệt là HLV Southgate trở thành mục tiêu công kích của CĐV có lỗi không nhỏ từ truyền thông Anh - vốn có thói quen thích chỉ trích đội tuyển. Thực tế thì đội tuyển Anh sau chức vô địch World Cup 1966 chưa từng leo lên bục vinh quang và trở thành nỗi thất vọng liên tục của truyền thông và người hâm mộ. Từ đó, báo chí Anh hình thành thói quen chỉ trích đội nhà trong các giải đấu lớn.

Nhưng họ quên mất rằng dưới thời Southgate, tuyển Anh đã có những thành tích vượt trội. Tại World Cup 2018 - giải lớn đầu tiên của Southgate, tuyển Anh lần đầu tiên vào bán kết, điều mà chưa HLV nào làm được từ World Cup 1990. Việc trở thành á quân EURO 2020 vẫn chưa làm truyền thông Anh thỏa mãn và họ đẩy việc chỉ trích Southgate, chế nhạo Southgate trở thành “trend” (xu hướng) để thao túng tâm lý CĐV.

Ngay cả các đồng đội cũ của Southgate như Alan Shearer, Jamie Carragher hay Gary Neville… cũng nhân danh là bình luận viên tham gia trò “săn phù thủy” với những lời chỉ trích khó nghe dành cho đội tuyển Anh và các nhân Southgate. Hơn ai hết, họ thừa hiểu những lời chỉ trích vào đội bóng các tác động tiêu cực đến tâm lý cầu thủ trong lúc đang cần tập trung vào giải đấu.

Tuy nhiên, họ vẫn làm với “sự chuyên nghiệp” của những bình luận viên. Điều đó khiến ngay cả Jude Bellingham cũng không chịu nổi những lời mà anh mô tả là "rác rưởi". Ngôi sao "Tam sư" thậm chí đưa ra chất vấn ngụ ý rằng thế hệ tuyển Anh trước đó cũng đâu làm được điều gì khá hơn.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand là người thức tỉnh đầu tiên. Ngay sau khi chứng kiến Southgate, các học trò và gia đình của họ bị ném ly nhựa vào người, Ferdinand đã nói trên poscast rằng: “Tôi cũng từng chỉ trích Gareth. Chúng ta giờ quá ngạo nghễ và cứ đòi hỏi thế này, đòi hỏi thế kia. Chúng ta cho mình quyền phát xét hơi nhiều”.

Sau khi kết thúc vòng 1/8, Rio Ferdinand tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ Southgate khi khẳng định HLV tuyển Anh xứng đáng với niềm tin tưởng hơn.

Tuy nhiên, những lời kêu gọi của cựu trung vệ Man Utd lọt thỏm giữa những lời chỉ trích của các cựu tuyển thủ, kể cả những người chưa có thành tựu gì hay chưa một ngày làm HLV. Chẳng hạn Jermaine Jenas đã phản đối quan điểm của Rio Ferdinand ngay trong buổi phát sóng. Anh nói rằng: “phải trông chờ một cú móc bóng qua đầu để thoát hiểm là một thảm họa”.

Carragher, trung vệ cùng thời với Southgate, trước bán kết vẫn bình luận giễu cợt rằng “bối rối” trước cách tuyển Anh có mặt tại vòng 4 đội nhờ may hơn khôn ngoan. Thái độ của Carragher vẫn rất nhất quán trong trận bán kết khi đóng vai trò bình luận viên.

Trong tình huống tuyển Anh được hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Harry Kane và Denzel Dumfries của Hà Lan, Carragher lên giọng như đứng từ quan điểm một CĐV Hà Lan. Trên X, Carragher viết “Không bao giờ là quả phạt đền” và nếu chỉ bình luận vậy thì vẫn giữ được khách quan. Thế nhưng, cựu hậu vệ của Liverpool còn thêm 2 biểu cảm “cười ra nước mắt” để thể hiện thái độ thì có vẻ không được tôn trọng tuyển Anh mà ông từng khoác áo trước đây.

Không chỉ mỗi Carragher, nhiều cựu cầu thủ Anh trước đây trót lên tiếng chỉ trích Southgate cũng chỉ trích cách tuyển Anh có bàn gỡ hòa. Nặng lời nhất phải kể đến Gary Neville khi khẳng định: "Tôi cho rằng quả phạt đền đó là một nỗi ô nhục”.

Nếu Neville chỉ cần nói đó là quyết định sai lầm thì cũng đủ tính khách quan. Tuy nhiên, việc cho từ “ô nhục” vào phát biểu thì lại thể hiện thái độ không tôn trọng nỗ lực của tuyển Anh và Southgate cho lắm.

Dù thế nào, Southgate cũng giúp tuyển Anh chơi hay lên từng ngày. Từ việc chỉ ghi 2 bàn ở 3 trận vòng bảng đến việc ghi 5 bàn trong 3 trận ở vòng knock-out để có 2 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết EURO. Đây là thành tích mà thế hệ của Neville, Carragher hay Shearer chưa từng làm được dù chỉ một lần.

Trong cơn phấn khích sau mỗi chiến thắng, chúng ta chưa hề nghe Southgate ca cẩm bất kỳ ai, kể cả là trách khéo những đồng đội xưa nặng lời.

