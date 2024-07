Adele phấn khích khi tuyển Anh vào chung kết EURO

Adele có mặt trên khán đài ở Dortmund, Đức để cổ vũ tuyển Anh thi đấu trận bán kết với Hà Lan.

Theo Mirror, cánh săn ảnh phát hiện giọng ca Someone Like You xuất hiện trên khán đài của trận đấu giữa Anh và Hà Lan ở bán kết EURO 2024. Adele diện đồ thanh lịch, tập trung theo dõi từng khoảnh khắc trong màn so tài căng thẳng giữa hai đội tuyển.

Đặc biệt, khi Harry Kane thực hiện thành công quả đá phạt đền ở khoảng cách 11 m, giúp tuyển Anh gỡ hòa 1-1, Adele thể hiện sự vui mừng, phấn khích.

Adele, Ed Sheeran xuất hiện trên khán đài để cổ vũ tuyển Anh. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài Adele, Ed Sheeran cũng có mặt để cổ vũ đội tuyển nước nhà. Nam ca sĩ diện bộ đồ màu cờ sắc áo của tuyển Anh. Trước đó, Ed Sheeran cũng có mặt ở trận Anh - Slovakia thuộc vòng 1/8 vào tuần trước.

Sau hai hiệp đấu, tuyển Anh đã làm hài lòng người hâm mộ nước nhà khi thắng Hà Lan với tỷ số 2-1. Người lập công cho "Tam sư" là Ollie Watkins, với pha xoay người dứt diểm từ góc hẹp, không cho thủ môn Hà Lan cơ hội cản phá ở phút 90+1.

Watkins được xem là người hùng của đội tuyển Anh trong trận đấu vừa qua. "Tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí như ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội và nắm lấy nó bằng cả hai tay. Tôi rất vui", chân sút chia sẻ.

"Tam sư" sẽ chơi trận chung kết EURO thứ 2 liên tiếp. Đối thủ của họ là Tây Ban Nha, đội tuyển có màn trình diễn thuyết phục nhất tại giải đấu năm nay.

Chung kết EURO giữa Tây Ban Nha và Anh diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Hà Nội).