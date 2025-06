Ngôi sao tỷ view hủy show lên tiếng tố BTC tại Việt Nam

Tối 29/6, Jason Derulo có bài đăng trên trang cá nhân, tố ban tổ chức show GAMA Music Festival 2025 tại Việt Nam thiếu chuyên nghiệp và vi phạm hợp đồng.

Theo nam ca sĩ, vào ngày 28/6, anh đọc được bài chia sẻ từ phía ban tổ chức liên quan đến vụ việc và nhấn mạnh những phát ngôn đó là sai sự thật.

"Tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Dù trước đây tôi từng biểu diễn khi bị ốm nhiều lần, hiện tại tôi khỏe mạnh và sẵn sàng biểu diễn. Cả ê-kíp của tôi cũng đã có mặt đầy đủ tại Việt Nam. Đáng tiếc là bên ban tổ chức đã không đáp ứng đúng yêu cầu cần thiết cho buổi biểu diễn của tôi. Hoàn toàn vi phạm hợp đồng đã ký", Jason Derulo cho biết.

Ca sĩ tiếp tục: "Chúng tôi đã được hứa sẽ có đủ thiết bị cần thiết để biểu diễn, nhưng khi đến nơi mới phát hiện những lời hứa đó không được thực hiện. Không có đủ thiết bị và hệ thống phù hợp, tôi không thể mang đến một buổi diễn đúng chất lượng mà khán giả xứng đáng được nhận. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã bỏ lỡ cơ hội được biểu diễn cho các bạn, nhưng mong sẽ sớm được gặp lại".

Những chia sẻ của Jason Derulo thu hút sự chú ý của công chúng. Dưới bài đăng của ca sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận trái chiều về ban tổ chức GAMA Music Festival 2025 tại Việt Nam.

Trước đó, Jason Derulo được công bố là ngôi sao chính biểu diễn tại GAMA Music Festival 2025 diễn ra vào tối 28/6.

Song chỉ ít giờ diễn ra chương trình, ban tổ chức thông báo Jason Derulo hủy show. Đại diện ban tổ chức cho biết nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe.

Trả lời Tiền Phong, Bà Thi Võ - đại diện BTC - cho biết ban tổ chức đã thanh toán toàn bộ cát-xê cho Jason Derulo. Theo hợp đồng, Jason dự kiến sang Việt Nam ngày 26/6 (hai ngày trước đêm diễn), sau đó liên tục dời ngày.

"Theo hợp đồng, ban tổ chức chi trả đầy đủ 100% cát-xê, toàn bộ tiêu chuẩn sân khấu bao gồm âm thanh, ánh sáng được hai bên thống nhất sau 1 tháng họp hành. BTC cũng đã chi trả toàn bộ tiền thuê thiết bị theo yêu cầu của nghệ sĩ", đại diện đơn vị tổ chức GAMA Music Racing Festival 2025 nói.

Jason Derulo sinh năm 1989 và là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Anh được khán giả biết đến rộng rãi nhờ ca khúc Whatcha Say.

Jason Derulo sở hữu hàng tỷ lượt nghe toàn cầu với loạt hit như Savage Love, Swalla, Talk Dirty, Trumpets, Wiggle…

