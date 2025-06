Diệp Lâm Anh chứng kiến cảnh 2 máy bay va quệt tại sân bay Nội Bài

Diệp Lâm Anh cho biết sau khi xảy ra sự cố hai máy bay va quệt tại sân bay Nội Bài, cô và các hành khách khác đã được hỗ trợ, sắp xếp đổi máy bay.

Ngày 27/6, tại sân bay Nội Bài đã xảy ra sự cố va chạm giữa hai máy bay của Vietnam Airlines trong quá trình di chuyển tại khu vực đường lăn.

Theo đó, máy bay mang số hiệu VN-A863, thực hiện chuyến bay VN7205 hành trình từ Hà Nội đi TP.HCM, trong quá trình lăn ra đường băng để chuẩn bị cất cánh, đã va quyệt cánh vào phần đuôi của máy bay mang số hiệu VN-A338, đang dừng chờ để thực hiện chuyến bay VN1804 hành trình từ Hà Nội đi Điện Biên. Vụ va chạm đã khiến máy bay bị rách phần cánh đuôi.

Diệp Lâm Anh đăng tải hình ảnh 2 máy bay va quệt tại sân bay Nội Bài. Ảnh: FBNV.

Diệp Lâm Anh là một trong số các hành khách của chuyến bay VN7205 nói trên. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết sau sự cố, cô cùng các hành khách khác đã được hỗ trợ, sắp xếp đổi máy bay để tiếp tục hành trình.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng tải clip khoảnh khắc hai máy bay va quệt tại sân bay Nội Bài.

"Sự vụ không biết như thế nào, nhưng cũng may là máy bay chưa kịp cất cánh. Vietnam Airlines đã đổi từ máy bay cho hành khách. Vé thì vẫn dùng cái cũ để lên máy bay mới. Mong mọi người bình an. Chúc tất cả có chuyến bay an toàn", cô chia sẻ.

Theo đại diện Vietnam Airlines, ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng tại sân bay đã khẩn trương triển khai biện pháp xử lý theo quy trình, đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay.

Trước đó, Diệp Lâm Anh vừa trải qua kỳ nghỉ hè bên các con và bạn trai - người mẫu Phạm Kiên.

Vào tháng 1, người đẹp chia sẻ về chuyện tình cảm nhưng không công khai danh tính nửa kia. "Chúng tôi tìm hiểu được một thời gian rồi nhưng sẽ không công khai mối quan hệ trên truyền thông. Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Bạn trai mới của tôi tử tế và có trách nhiệm. Sau biến cố trong hôn nhân, tôi muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên. Tôi không đòi hỏi gì cả. Đây là giai đoạn vui vẻ, hạnh phúc của tôi", cô chia sẻ.