Ngôi sao nào ủng hộ ông Trump?

Tờ New York Times nhận định bài đăng của Taylor Swift là sự trợ lực hữu hiệu đối với Harris bởi sức ảnh hưởng to lớn từ ca sĩ giàu nhất thế giới. Ở chiều ngược lại, đây là cú sốc lớn đối với cựu Tổng thống Donald J. Trump. Theo Fox News, ông Trump phát biểu sau bài đăng của Swift: "Cô ấy dường như luôn ủng hộ một đảng viên Dân chủ. Và cô ấy có thể sẽ phải trả giá trên thị trường". Ảnh: taylorswift.

Jennifer Aniston : Nữ diễn viên bỏ phiếu cho bà Harris. Jennifer Aniston giải thích: "Hôm nay, tôi không chỉ bỏ phiếu cho quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền tự do sinh sản, bình đẳng, an toàn trong trường học và kinh tế công bằng, mà còn bỏ phiếu cho sự khôn ngoan, đức tin của con người". Cô nói thêm: "Chúng ta hãy chấm dứt kỷ nguyên sợ hãi, hỗn loạn và các cuộc tấn công vào nền dân chủ. Và hãy bỏ phiếu cho một người sẽ đoàn kết chúng ta và không tiếp tục đe dọa chia rẽ. Tôi rất tự hào khi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris". Ảnh: @jenniferaniston.

Reese Witherspoon gia nhập nhóm những người nổi tiếng ủng hộ bà Harris trở thành tổng thống Mỹ. "Điều quan trọng nhất đối với tôi là bảo vệ quyền riêng tư về y tế và lựa chọn sinh sản của phụ nữ. Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử chung của chúng ta để bỏ phiếu cho ứng cử viên đại diện cho tương lai. Đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris làm tổng thống. Vì con gái tôi và vì hàng triệu phụ nữ Mỹ chăm chỉ, những người coi trọng quyền tự do của chúng ta".

Scarlett Johansson đã tập hợp các thành viên trong Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) để bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo Deadline. "Thật tuyệt khi thấy mọi người tập hợp lại vì một mục đích. Hy vọng nó sẽ thu hút người hâm mộ của chúng tôi vào quá trình bỏ phiếu", ngôi sao chia sẻ. Mark Ruffalo sau đó chia sẻ trên Instagram: "Đừng ngồi ngoài cuộc. Đây là cuộc chiến mà chúng ta sẽ mất mát lớn: Dự án 2025, quyền sinh sản của phụ nữ, biến đổi khí hậu, quyền LGBTQIA+, giáo dục công, giảm nợ cho sinh viên, đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, an sinh xã hội. Những thứ này là có thật và nó sẽ đến với bạn". Ảnh: Sipa US/Alamy Stock.

Leonardo DiCaprio cho biết bỏ phiếu cho bà Harris vì lo ngại về biến đổi khí hậu, đồng thời nói thêm rằng anh cảm thấy Trump "tiếp tục phủ nhận sự thật" về vấn đề này. "Biến đổi khí hậu đang giết chết trái đất và hủy hoại nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta cần một bước tiến táo bạo để cứu nền kinh tế, hành tinh và chính chúng ta. Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris", tài tử bày tỏ. Ảnh: Page Six.

Trong khi đó, Kanye West đứng về phía ông Trump. Theo Yahoo News, khi được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ai trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ, West trả lời: "Tôi luôn ủng hộ Trump". Vào năm 2022, rapper từng gây chú ý khi tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh: Page Six.

