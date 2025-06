Ngôi sao 60 triệu bảng chốt đến MU có gì hay

Trong một mùa giải mà hy vọng dự cúp châu Âu tắt lịm sau trận thua ngược Fulham ngay trên sân nhà (18/5), Bryan Mbeumo lại trở thành điểm sáng hiếm hoi, một ngôi sao không còn che giấu được ánh hào quang trước sự theo đuổi ráo riết của các ông lớn Premier League.

Kể từ khi gia nhập Brentford từ Troyes năm 2019 với giá chỉ 6,5 triệu euro, Mbeumo luôn là mắt xích quan trọng nhưng chưa bao giờ là trung tâm. Anh từng phải chơi dưới cái bóng của Ollie Watkins, và sau đó là Ivan Toney - những cây săn bàn chủ lực định hình lối chơi Brentford trong nhiều mùa giải.

Nhưng bóng đá đôi khi cần biến cố để khai sinh những điều mới. Án phạt cấm thi đấu 8 tháng của Ivan Toney vào năm 2023 vì vi phạm quy định cá cược để lại khoảng trống lớn trên hàng công Brentford. Thay vì khủng hoảng, đội bóng chứng kiến một sự trỗi dậy ngoạn mục: Bryan Mbeumo không còn là "phụ tá", mà trở thành “chính mình”.

Số liệu không biết nói dối. Bryan Mbeumo thi đấu hiệu quả hơn hẳn khi không có Ivan Toney bên cạnh. So sánh hiệu suất cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

Trong 69 trận ra sân cùng Toney, Mbeumo ghi được 8 bàn và có 9 kiến tạo, tương đương trung bình 0,12 bàn và 0,13 kiến tạo mỗi trận. Tuy nhiên, khi không có tiền đạo người Anh trên sân, Mbeumo thực sự bùng nổ. Trong 64 trận không có Toney, ngôi sao 25 tuổi người Cameroon ghi tới 32 bàn và đóng góp 17 kiến tạo - đạt hiệu suất 0,50 bàn và 0,27 kiến tạo mỗi trận.

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Mbeumo phát huy tốt nhất khả năng của mình khi được chơi trong vai trò trung tâm hàng công.

Không còn bị che mờ bởi người đá cặp, Mbeumo thể hiện sự sắc bén, tự tin và khả năng quyết định trận đấu. Cầu thủ người châu Phi trở thành lựa chọn số một trong những thời điểm quan trọng nhất của mùa giải - đặc biệt khi Brentford cần ai đó gánh vác hàng công.

Với 20 bàn thắng và 7 kiến tạo mùa này, anh chỉ xếp sau Salah, Isak, Haaland trong danh sách vua phá lưới Premier League.

Dù còn hợp đồng đến 2026, Mbeumo hiện được định giá khoảng 50 triệu euro, và Brentford sẵn sàng để lắng nghe những lời đề nghị phù hợp. Theo nhiều nguồn tin, Arsenal đang tiến triển đàm phán, trong khi Man United được cho là đã đưa ra đề nghị lên đến 65 triệu euro. Liverpool cũng đang theo dõi sát sao tình hình.

Đáng nói, HLV Thomas Frank - người hiểu rõ hơn ai hết sự phát triển của Mbeumo - cũng không giấu giếm khả năng chia tay cậu học trò: “Cậu ấy tiến bộ vượt bậc mùa này. Nếu tôi dẫn dắt một CLB lớn, tôi sẽ mua cậu ấy ngay”. Phát biểu ấy không chỉ là sự công nhận, mà còn là tín hiệu cho thấy Brentford đã sẵn sàng buông tay.

Tuy nhiên, Mbeumo đứng trước một ngã rẽ không dễ đi. Các con số cho thấy anh chơi bùng nổ khi được xây dựng làm trung tâm hàng công - điều mà bản thân sẽ khó có được nếu chuyển đến những CLB như Manchester United, Arsenal hay Liverpool. Liệu một cầu thủ toả sáng nhờ vai trò chủ đạo có duy trì được phong độ khi phải xoay tua, chia sẻ ánh đèn sân khấu với nhiều ngôi sao khác?

Ở Arsenal, anh sẽ cạnh tranh với Bukayo Saka. Ở Liverpool, đó là Mohamed Salah hoặc Diogo Jota. Còn tại Man United, phong độ thất thường của đội bóng này có thể ảnh hưởng đến khả năng phát huy.

Tuy nhiên, ở tuổi 25, Mbeumo chứng minh rằng anh đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để bước lên một nấc thang cao hơn. Sau 135 trận tại Premier League với 42 bàn, những gì anh cần bây giờ là một môi trường đủ lớn để thách thức chính mình.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn để giành lấy chữ ký của Bryan Mbeumo. Cầu thủ người Cameroon không còn là một “ẩn số” như năm 2019, mà là một ngôi sao đã được kiểm chứng tại Premier League, với hiệu suất và tầm ảnh hưởng đủ sức nâng cấp hàng công của bất kỳ đội bóng lớn nào.

Câu hỏi đặt ra không còn là "Liệu Mbeumo có ra đi?", mà là "CLB nào đủ nhanh tay và đúng lúc để có được viên ngọc đang phát sáng nhất của Brentford?".

