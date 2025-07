Ngọc Anh gợi cảm bên Cường Seven

Trong 2 năm chung sống, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đạt được những dấu mốc mới. Cường Seven tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, lọt đội hình anh tài toàn năng, thậm chí giành giải thủ lĩnh Gia tộc Toàn năng. Nhờ chương trình này, Cường Seven có độ nhận diện tốt hơn hẳn trước đây. Trong thời gian đó, Cường Seven gia nhập SpaceSpeakers, công ty của Binz, Soobin, Rhymastic… đồng thời phát hành MV Lướt trên con xe.