'Bông hồng lai' Jeon Somi mặc táo bạo ở lễ hội nước

Trước đó, Jeon Somi cũng biểu diễn ở Waterbomb tại Seoul, Hàn Quốc diễn ra ngày 5/7. Ở tuổi 24, Jeon Somi không chỉ là một ca sĩ mà còn là biểu tượng toàn diện của Gen Z. Sau khi ra mắt solo với ca khúc Birthday (2019) và khẳng định tên tuổi qua What You Waiting For (2020), cô liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng qua âm nhạc, thời trang, giải trí. Ảnh: Waterbomb.