Bảo Anh gặp nguy hiểm

Sau Live Stage 3, Bảo Anh đạt thứ hạng thấp là 18 trong số 20 em xinh. Vị trí này khá nguy hiểm, có thể bị loại nếu cô không bứt phá ở vòng sau.

Live Stage 3 khép lại với chiến thắng thuộc về Liên quân 2 gồm team Tiên Tiên, Miu Lê và Mỹ Mỹ. Trong khi đó, Liên quân 1 gồm 3 nhóm nhỏ Phương Ly, Orange và 52Hz thua cuộc, đồng thời phải chứng kiến 3 em xinh ra về.

Tập 9 Em xinh “say hi” lên sóng tối 26/7, thứ hạng cụ thể của các nghệ sĩ được công bố. Đồng nghĩa, các đội trưởng mới sẽ xuất hiện kéo theo đó là cuộc chiến lập nhóm lẫn giành bài hát để bước vào Live Stage 4.

Bảo Anh xếp hạng thấp

Trong tập mới này, 20 em xinh còn lại hóa thân thành nữ sinh với bối cảnh hoàn toàn mới là trường học. Sau phần giới thiệu dài lê thê cả tiếng đồng hồ, thứ hạng các em xinh mới được công bố. Lyhan gây bất ngờ khi vươn lên thứ hạng cao nhất với tổng điểm 296 (trong đó có 25 điểm thưởng dance battle) và trở thành lớp phó học tập.

Lyhan vốn là gương mặt ít được biết đến trước khi chương trình lên sóng. Thế nhưng, ngay từ tiết mục Run lên sóng ở tập 2, Lyhan bứt phá với hình tượng cá tính, mạnh mẽ, khác biệt. Kể từ đó, lượng fan của Lyhan càng lúc càng đông đảo.

Phần vũ đạo của Lyhan ở Live Stage 3 lên sóng tuần trước vẫn còn tranh luận nhưng qua vòng đấu này, vị trí của cô ở Em xinh “say hi” càng được củng cố.

Lyhan bất ngờ vươn lên hạng nhất sau Live Stage 3. Ảnh: NSX.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc và Phương Ly.

Nếu không tính điểm thưởng vòng dance battle, Phương Ly sẽ vươn lên vị trí thứ 2 thay vì Bích Phương. Thứ hạng của 2 ca sĩ này không gây bất ngờ, đặc biệt trường hợp Phương Ly. Ở Live Stage 3, Phương Ly đã tỏa sáng, bùng nổ trong cả cương vị đội trưởng với tiết mục So đậm và màn đấu vũ đạo. Ở 2 vòng đầu tiên, Phương Ly chưa bứt phá nhưng cô luôn nằm trong top em xinh được bình chọn cao nhờ danh tiếng sẵn có.

Trong khi đó, thứ hạng của Lâm Bảo Ngọc gây bất ngờ không kém Lyhan. Suốt 2 vòng đầu, thứ hạng của Lâm Bảo Ngọc không cao. Phải đến Live Stage 3, Lâm Bảo Ngọc mới có spotlight thuộc về chính mình. Cô cho khán giả thấy bản thân không chỉ hát tốt mà vũ đạo cũng rất ấn tượng.

Như vậy, Lyhan, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc và Phương Ly trở thành 4 đội trưởng mới, dẫn dắt 4 nhóm trong Live Stage 4. Mỗi nhóm gồm 5 thành viên.

Lần lượt nằm ở 5 thứ hạng cuối cùng của top 20 là Saabirose, Châu Bùi, Bảo Anh, Vũ Thảo My và Quỳnh Anh Shyn. Từ đầu chương trình tới giờ, Bảo Anh đang khá an toàn và mờ nhạt. Cô lại kiệm lời nên thời lượng lên hình càng khiêm tốn. Với thứ hạng tạm thời là 18, Bảo Anh đang ở vị trí khá nguy hiểm, có thể bị loại nếu không bứt phá ở vòng trong. Đây là kết quả gây lo ngại bởi so với nhiều em xinh khác, Bảo Anh có bề dày kinh nghiệm lẫn nhiều bản hit hơn.

Phương Mỹ Chi "yêu sách"

Với Live Stage 4, 16 em xinh còn lại tự do bắt cặp tạo thành 8 cặp. Đội trưởng sau đó tiến hành chọn 2 cặp thành viên để hoàn thiện đội hình. 4 đội trải qua 2 vòng đấu theo hình thức hot chair. Sau vòng đấu, khán giả bỏ phiếu cá nhân. Điểm đội bằng tổng điểm cá nhân của 5 thành viên. Đội có điểm cao hơn so với đội thi đấu trước đó sẽ giành hot chair. Sau 4 bài hát, đội nắm giữ hot chair cuối cùng được cộng 20 điểm thưởng cho mỗi thành viên.

Sau 2 vòng đấu hot chair, tổng điểm đội bằng điểm vòng 1 cộng vòng 2. Điểm cá nhân bằng điểm cá nhân vòng 1 cộng điểm cá nhân vòng 2 và điểm hot chair (nếu có). Kết quả, chương trình loại 2 cặp thấp điểm nhất trong đội hạng 3, 4 và 2 người điểm thấp nhất trong 16 người còn lại. Nếu một đội thắng cả 2 lượt hot chair, cả đội sẽ an toàn.

Luật chơi của Em xinh “say hi” lúc nào cũng khắc nghiệt và ê-kíp quả thực sáng tạo, nỗ lực trong việc nghĩ ý tưởng mới. Luật chơi các vòng luôn thay đổi, tạo ra sự mới mẻ, tò mò cho khán giả dù đôi lúc luật lệ đó vẫn còn những lỗ hổng.

Trong phần chọn cặp, Tiên Tiên và Liu Grace nhận được nhiều thư, tức lời mời chung cặp nhất. Tiếp đó là Phương Mỹ Chi, Orange, Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn (3 thư)... Châu Bùi, Bảo Anh, Juky San… đáng tiếc không nhận được bất kỳ lời mời nào.

Về luật chọn cặp, 16 em xinh (trừ 4 đội trưởng) chia thành khối A (thứ hạng từ 5 tới 12) và khối B (thứ hạng còn lại). 16 em xinh dựa trên thứ hạng lần lượt chọn bạn cặp. Em xinh khối A có 2 lượt chọn. Lượt đầu bị từ chối sẽ xếp cuối hàng để chờ chọn lượt 2. Nếu bị từ chối 2 lần, em xinh đó ra bể dâu. Với khối B, em xinh chỉ có một lời mời và nếu bị từ chối sẽ đến bể dâu. Những em xinh ra bể dâu sẽ tự bắt cặp với nhau và lượt chọn tiếp tục phụ thuộc vào thứ hạng. Em xinh được mời sẽ không có quyền từ chối.

Đội hình team Phương Ly ở vòng Live Stage 4. Ảnh: NSX.

Sau khi 16 em xinh ghép cặp thành công, từng cặp lần lượt bước ra ngoài để 4 đội trưởng lựa chọn. Nếu từ chối đội trưởng hoặc bị từ chối, các cặp em xinh sẽ ra bể dâu.

Cặp bước ra đầu tiên là Phương Mỹ Chi và Pháo. Họ chỉ được đội trưởng Lâm Bảo Ngọc lựa chọn nhưng đưa ra lần lượt 3 yêu cầu là phải có cơ hội đổi mới bản thân, đầu tư mạnh về sân khấu, concept và bắt buộc chung team 52Hz. Lâm Bảo Ngọc đáp ứng hết 3 “yêu sách” mới có được Phương Mỹ Chi, Pháo trong đội. Đáng tiếc, khi cặp 52Hz - Vũ Thảo Mỹ xuất hiện, Lâm Bảo Ngọc vấp phải sự cạnh tranh của Phương Ly. Cuối cùng, Phương Ly giành chiến thắng.

Một lần nữa, các đội trưởng phải tính toán kỹ lưỡng để có đội hình mạnh nhất. Vì thế, Liu Grace và Saabirose khi bước ra không được bất cứ đội trưởng nào chọn lựa. Lý do là cả Liu Grace và Saabirose đều mạnh về rap nên việc họ ghép cặp là quá mạo hiểm với cả hai lẫn các đội trưởng khác.

Trong khi đó, Châu Bùi và Orange được săn đón nhiều nhất với 3 đội trưởng gồm Lyhan, Lâm Bảo Ngọc, Phương Ly lựa chọn. Châu Bùi mạnh về phục trang, concept, trong khi Orange có thể sản xuất âm nhạc lại sở hữu giọng hát ấn tượng. Một lần nữa, Phương Ly giành chiến thắng trong cuộc chiến với các đội trưởng khác. Nhờ đó, Phương Ly đang sở hữu đội hình khá mạnh.