Ngô Kiến Huy tham gia Anh trai 'say hi' mùa 2

Anh trai "say hi" mùa 2 lên sóng vào tháng 9 tới. 5 ca sĩ đầu tiên được xác nhận tham gia chương trình là Ngô Kiến Huy, Rio, Vương Bình, Bùi Trường Linh và Cody Nam Võ.

Ngày 12/8, ê-kíp sản xuất Anh trai “say hi” công bố những cái tên đầu tiên tham gia mùa 2. 5 cái tên được công bố gồm Ngô Kiến Huy, Rio, Vương Bình, Bùi Trường Linh và Cody Nam Võ.

Sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy trong danh sách gây bất ngờ. Lý do là ca sĩ này từng làm khách mời trong ngày 2 của concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra hôm14/12/2024 ở Hưng Yên. Do đó, rất nhiều khán giả cho rằng Ngô Kiến Huy sẽ xuất hiện ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 thay vì Anh trai “say hi”.

Ngô Kiến Huy xác nhận tham gia Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: FBNV.

Anh trai “say hi” mùa 2 sẽ lên sóng vào tháng 9 tới. Mùa 1 của chương trình này khi lên sóng năm 2024 đã tạo nên cơn sốt và thu về nhiều thành tích. Trong suốt nửa cuối năm 2024, Anh trai “say hi” liên tục thống trị top thịnh hành danh mục âm nhạc nhờ những ca khúc trẻ trung, giải trí, bắt tai. Anh trai “say hi” giúp nhiều rapper, ca sĩ như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… bứt phá. Họ thu hút lượng fan đông đảo và đắt show biểu diễn ở trong nước lẫn hải ngoại.

Anh trai “say hi” tổ chức thành công 8 concert ở Việt Nam và Mỹ. Trong đó, 2 ngày cuối diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào 26/7 và 27/7. Đêm diễn được tổ chức tại Planet Hollywood Las Vegas Theater, một trong những địa điểm nổi tiếng của thành phố với mức giá cao nhất lên tới 2.500 USD (gần 65 triệu đồng). Sau 8 đêm nhạc, Anh trai “say hi” thành công thu hút hàng trăm nghìn khán giả.