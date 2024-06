Nghiện game, mang lựu đạn giả xông vào ngân hàng cướp tiền

Sau khi mang theo dao, lựu đạn giả xông vào chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Linh đã đe dọa nhân viên rồi cướp đi số tiền 46 triệu đồng.

Ngày 28/6, TAND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đinh Khương Linh (SN 1986, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội "Cướp tài sản". Linh là kẻ đã xông vào một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vào hồi tháng 2/2024.

Bị cáo Đinh Khương Linh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 16h chiều ngày 1/2/2024, Linh mang khẩu trang, cầm dao nhọn và quả lựu đạn giả bằng nhựa xông vào một phòng giao dịch ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Tại đây, Linh hướng quả lựu đạn vào trong quầy giao dịch, dọa rút chốt và yêu cầu nam nhân viên bỏ tiền vào trong túi bóng.

Bị đe dọa, nam nhân viên mở ngăn kéo bỏ tiền vào túi bóng nhưng rồi lại ngồi xuống đổ tiền ra bỏ giấy loại vào và đưa cho tên cướp. Thấy túi bóng phồng to, tên cướp nghi không phải tiền nên lập tức nhảy vào trong quầy và tự tay nhặt tiền bỏ vào túi bóng.

Sau khi cướp được tiền, tên cướp chạy ra ngoài leo lên xe máy và bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 17h cùng ngày, Linh về đến nhà, kiểm tra số tiền mình cướp được là 46 triệu đồng. Linh sau đó đã vứt bỏ găng tay, khẩu trang, dao, lựu đạn giả để tránh sự qua mặt của cơ quan công an.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau (ngày 3/2), Linh đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang đi trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Liên (thành phố Vinh, Nghệ An).

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại thời điểm Linh xông vào trụ sở ngân hàng để cướp.

Tại phiên tòa hôm nay, Linh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Linh thừa nhận mình nghiện game và công việc không ổn định là nguyên nhân dẫn tới hành động cướp ngân hàng. Toàn bộ số tiền cướp được, Linh đã dùng để trả nợ, tiêu xài và một phần tiền lớn đã nạp vào tài khoản game online để chơi.

Về hung khí gây án là con dao, Linh khai làm nghề cây cảnh nên thường để sẵn trong cốp xe. Quả lựu đạn giả bằng nhựa Linh khai nhặt được trước đó trên đường và cất vào xe máy.

Được biết, số tiền Linh cướp trong quầy giao dịch ngân hàng là 52 triệu đồng. Quá trình bỏ chạy, Linh đã làm rơi 6 triệu đồng trước cửa phòng giao dịch. Sau khi Linh bị bắt, gia đình bồi thường cho ngân hàng hơn 6 triệu đồng. Phía ngân hàng tiếp tục yêu cầu người này bồi thường số tiền còn lại.

Chỉ 2 ngày sau, Linh đã bị công an bắt giữ.

Được biết, trước đó vào năm 2003, 2004, Linh đã từng bị phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, người này cũng đã cầm cố xe máy của vợ để chơi game.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Linh bày tỏ sự hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Khương Linh 8 năm tù về tội Cướp tài sản.