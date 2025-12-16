'Nghi thức' chào đón Boeing 787 Dreamliner đến Long Thành là gì?

Mới đây, máy bay Boeing 787 Dreamliner đã được chào đón tại sân bay Long Thành với nghi thức chào đón bằng vòi rồng (water salute).

Xe cứu hoả phun nước lên máy bay để thực hiện nghi thức chào đón bằng vòi rồng. Ảnh: VNA.

Ngày 15/12, sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức về đích sau hơn 5 năm thi công. Cột mốc này được đánh dấu bằng việc máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines "xông đất" thành công vào lúc 16h cùng ngày.

Khi hạ cánh, Boeing 787 Dreamliner được chào đón với nghi thức chào đón bằng vòi rồng từ hai xe cứu hoả - thông lệ quen thuộc trong ngành hàng không.

Nghi thức chào đón bằng vòi rồng từ xe cứu hoả có thể bắt nguồn từ ngành hàng hải. Vào thế kỷ 19 và 20, khi các con tàu được hạ thủy cho chuyến hải trình đầu tiên hoặc cập cảng lần đầu, các tàu cứu hỏa thường phun những vòm nước lên không trung để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, theo Simple Flying.

Truyền thống này sau đó đã lan sang ngành hàng không vào những năm 1990, khi một cơ trưởng của Delta Air Lines hoàn thành chuyến bay cuối cùng trước khi nghỉ hưu tại sân bay Salt Lake City và được lực lượng cứu hỏa sân bay chào mừng bằng nghi thức phun nước như cách để ghi nhận sự nghiệp dài lâu của ông.

Từ dấu mốc đó, thông lệ này nhanh chóng được nhiều sân bay và hãng hàng không trên thế giới tiếp nhận.

Đến nay, nghi thức chào mừng bằng vòi rồng nước thành hình ảnh quen thuộc tại các sân bay, được sử dụng trong nhiều dịp đặc biệt như khi cơ trưởng nghỉ hưu, một máy bay chính thức ngừng khai thác, một tàu bay mới gia nhập đội bay, một hãng hàng không lần đầu khai thác tại sân bay, hoặc chuyến bay cuối cùng của một hãng rời khỏi một cảng hàng không nhất định.

Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng và ghi nhận đối với những cột mốc quan trọng của ngành hàng không. Hơn nữa, khi phun nước lên không trung, dải cầu vồng xuất hiện cũng được cho là hình ảnh tượng trưng cho sự may mắn, những điều tích cực dành cho ngành này.

Thực tế trong ngành hàng không, nhiều sự kiện mang tính biểu tượng đã được gắn với nghi thức này, như chuyến cất cánh cuối cùng của chiếc Concorde Air France tại sân bay JFK, New York vào ngày 31/5/2003, hay việc sân bay LaGuardia dành nghi thức tương tự cho Tổng thống Donald Trump khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2016.

Dù được duy trì như một truyền thống, nghi thức chào mừng bằng vòi rồng nước hiện nay không còn mang tính tự phát mà phải tuân theo các quy trình đăng ký, phê duyệt và những quy định riêng của từng sân bay, nhằm bảo đảm an toàn và tính trang trọng của sự kiện.

Theo Aero Time, nhiều phương án khác cũng từng được cân nhắc như mời các ban nhạc kèn đồng hoặc diễn viên hóa trang đến biểu diễn tại sân bay. Tại một số quốc gia châu Âu sử dụng phương án chào mừng bằng pháo kim tuyến.