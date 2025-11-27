Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Kiên kể từ ngày 14/11/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, tỉnh Điện Biên; giao Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long.

Tại Nghị quyết số 1902/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Kiên kể từ ngày 14/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1903/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 14/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1909/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Nhi được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp của chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách (hệ số 1,25).

Tại Nghị quyết số 1910/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đối với ông Lò Văn Phương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 19/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1911/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 19/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1912/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 14/11/2025.